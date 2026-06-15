Los Ángeles Azules la rompen con dueto con Belinda en la apertura del Mundial en CDMX, ¡Éxito celestial!

La música mexicana tuvo presencia estelar en la ceremonia inaugural del torneo de fútbol que se vive, y uno de los momentos más celebrados fue la participación de Los Ángeles Azules, agrupación originaria de Iztapalapa que llevó el ritmo de la cumbia a una de las celebraciones deportivas más importantes del mundo.

Ante miles de aficionados reunidos en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ y millones de espectadores de otros países, los hermanos Mejía formaron parte del espectáculo que marcó el arranque oficial de la competencia.

Los organizadores apostaron por un elenco que representara la diversidad musical latinoamericana, y Los Ángeles Azules compartieron cartel con artistas como Maná, Shakira, J Balvin, Lila Downs, Alejandro Fernández y Belinda.

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Los Ángeles Azules y Belinda en el Mundial 2026 / Cortesía y redes sociales

El concierto de Los Ángeles Azules en la apertura del Mundial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

Uno de los momentos más destacados en la ceremonia fue la interpretación de “Por ella”, tema oficial incluido en el álbum musical del Mundial, que Los Ángeles Azules interpretan junto a Belinda. El show combinó la esencia de la cumbia con la pasión futbolera, y se convirtió en una de las actuaciones más ovacionadas del espectáculo.

La participación de la agrupación tiene un significado especial para la cultura popular mexicana. Desde hace más de 4 décadas, Los Ángeles Azules han llevado la cumbia de los barrios a escenarios internacionales, y se han convertido en uno de los grupos más representativos de nuestro país.

Su presencia en la inauguración mundialista simbolizó el reconocimiento de las expresiones populares como parte fundamental de la identidad cultural.

A diferencia de otros grupos mexicanos, son ídolos en Argentina, por ejemplo, donde grabaron un álbum de colaboraciones, y cuentan con un gran fandom al que atienden con regularidad. También son reconocidos en el resto de Latinoamérica y en buena parte de la Unión Americana.

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Markin López opina sobre México en el Mundial 2026 / Cortesía y redes sociales

¿Quiénes son Los Ángeles Azules?

Agrupación que ha transformado la cumbia mexicana y la ha llevado al mundo. Está conformada por: Cristy, Alfredo, Jorge, Lupita, Elías y Pepe Mejía.

Está conformada por: Cristy, Alfredo, Jorge, Lupita, Elías y Pepe Mejía. Con más de 14 millones de oyentes y 76 millones de reproducciones mensuales en Spotify , el grupo se ha consolidado como el máximo exponente del género.

, el grupo se ha consolidado como el máximo exponente del género. Se han presentado en escenarios importantes como los de los festivales Coachella y Vive Latino.

Fueron la primera agrupación mexicana en ingresar al Billion views club de YouTube.

Han colaborado con artistas como Belinda, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Nicki Nicole, Juanes, David Bisbal, Vicentico y Sofía Reyes, entre otros.

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