Afición mexicana carga a reportero durante transmisión EN VIVO en inauguración del Mundial 2026: VIDEO

La inauguración del Mundial 2026, celebrado en el Estado Azteca, enloqueció a los mexicanos. A través de redes sociales, se han viralizado momentos divertidos ocurridos antes y después de la victoria de México frente a Sudáfrica.

Uno de los que más llamó la atención fue la forma en la que un reportero extranjero fue levantado por un grupo de aficionados durante una transmisión EN VIVO. ¿Cómo reaccionó? Te contamos los detalles.

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Alessio De Giuseppe levantado por lo aires en el Mundial 2026 / Redes sociales

Así fue como la afición mexicana levantó a un reportero extranjero durante el Mundial 2026

Como se sabe, para el Mundial de este año, los organizadores designaron a tres sedes; México, Estados Unidos y Canada. El pasado 11 de junio, se realizó la inauguración en el Estadio Azteca, con el partido México vs. Sudáfrica.

Muchos reporteros extranjeros vinieron a cubrir todos los pormenores del inicio de la justa deportiva. Uno de ellos fue Alessio De Giuseppe, quien estaba en pleno enlace en vivo para su programa en Italia.

Todo iba bien hasta que, en algún punto, un grupo de aficionados se metió en la toma y empezó a gritar: “México”, demostrando así es espíritu deportivo. Si bien el corresponsal intentó seguir reporteando con normalidad, de un momento a otro fue víctima de la llamada “cotorreo mundialista”.

Los fans lo levantaron por los aires en al menos tres ocasiones. El hombre, evidentemente sorprendido, aplaudió el entusiasmo de los mexicanos y hasta dio las gracias después de que lo bajaron.

“Qué entusiasmo. La euforia fuera del Estado Azteca. Se vive un ambiente maravilloso, fantástico en la Ciudad de México”, expresó.

Tras el momento, el corresponsal le preguntó a uno de los presentes si podía decir algo en italiano. En respuesta, el sujeto simplemente dijo: “Spaguetti a la boloñesa”, causando las risas de todos.

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Alessio De Giuseppe ha iniziato COL BOTTO ⚠️



P.S. La risposta sugli “spaghetti alla bolognese” è PERFETTA 🇮🇹



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¿Qué dijo Alessio De Giuseppe tras ser levantado por la afición mexicana?

Tanto en la transmisión como en redes sociales, Alessio De Giuseppe se ha dicho muy contento con el gran recibimiento de México, así como su entusiasmo por el Mundial 2026. El reportero siguió con la cobertura y vivió otros momentos muy divertidos.

Mediante Instagram, compartió un video en donde se ve cómo otro grupo de aficionados se le acerca para invitarle una cerveza. Si bien al principio se muestra algo impactado, al final acepta y reitera lo impresionado que está por la forma en la que se está celebrando la primera victoria de la selección mexicana.

Sus experiencias han sido muy comentadas en redes sociales. La gran mayoría se dice muy contenta por la manera en la que se está recibiendo a los extranjeros. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Toda la copa debió ser en México”

“Somos un desastre”

“Me encanta”

“Y el reportero bien feliz”

“Le damos sabor a las cosas”

“Somos la pura diversión”

Alessio De Giuseppe, reportero italiano, en México / Redes sociales

¿Quién es Alessio De Giuseppe, el reportero lanzado por los aires en México?

Alessio De Giuseppe es un periodista originario de Italia. Forma parte del programa DAZN, en su país natal. Actualmente se encuentra en México reporteando todo lo relacionado con el Mundial 2026.

Y es que justamente se encarga de realizar coberturas sobre fútbol para su programa. Tiene más de 18 mil seguidores en Instagram.

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