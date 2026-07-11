Tras participar en el Mundial 2026, muere Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica

Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica, murió a los 25 años tras participar en el Mundial 2026 y enfrentarse contra la selección mexicana en la fase de grupos. La noticia fue confirmada por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, quien compartió un comunicado:

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación guarda luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que lo vieron crecer”. Gayton McKenzie

Posteriormente, South African Football Players Union (SAFPU) informó en su cuenta de X: “Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica”.

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¿De qué murió el futbolista Jayden Adams tras participar en el Mundial 2026?

A través del comunicado de Gayton McKenzie, se indicó que Jayden Adams, centrocampista sudafricano, había perdido la vida, pero hasta el momento se desconocían las causas, por lo que pidió evitar especulaciones al respecto.

Muere futbolista en pleno Mundial 2026 / Pixabay/Redes sociales

De acuerdo con The Telegraph, las autoridades de Sudáfrica abrieron las investigaciones luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en Schotsche Kloof, suburbio de Ciudad del Cabo. Por el momento no se ha dado a conocer mayor información.

“Nuestra nación se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana”, añadió el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica.

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Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

¿Cómo fue la participación de Jayden Adams en el Mundial 2026?

La muerte de Jayden Adams sorprendió a los aficionados mexicanos, ya que tan solo unas semanas atrás se enfrentó contra México en la fase de grupos del Mundial 2026. Al ser parte del grupo A, no solo se enfrentó contra la selección mexicana, también contra Chequia y Corea.

Aunque contra México la selección de Sudáfrica perdió al no lograr anotar ni un gol, la historia cambió en su encuentro con la República Checa, donde Jayden Adams fue titular pese a haber perdido a su abuela un día antes.

Posteriormente, logró un empate contra Corea del Sur y logró su pase a los dieciseisavos de final, pero al enfrentarse contra Canadá, fue eliminado del Mundial 2026. Cabe señalar que en el encuentro contra la coanfitriona del evento deportivo, Jayden Adams no tuvo participación.

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Jayden Adams, selección de Sudáfrica / IG: @jaydenadams_23

¿Quién era Jayden Adams, futbolista que perdió la vida a los 25 años tras participar en el Mundial 2026?

Jayden Adams nació el 5 de mayo de 2001 en Sudáfrica. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como mediocampista.

en Sudáfrica. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como mediocampista. Su carrera despegó con el Stellenbosch FC; posteriormente llamó la atención del Mamelodi Sundowns , uno de los equipos más importantes de África, del que formó parte en la temporada 2025-2026.

posteriormente llamó la atención del , uno de los equipos más importantes de África, del que formó parte en la temporada 2025-2026. Con respecto a la selección de Sudáfrica, debutó en 2024, pero en poco tiempo se volvió una de las figuras más habituales, logrando 9 partidos internacionales.

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