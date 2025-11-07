Ferdinando Valencia conmueve al revelar el sueño en el que se le apareció su bebé que murió

Ferdinando Valencia, quien recientemente anunció junto a Brenda Kellerman que están esperando a su bebé arcoíris, compartió recientemente una experiencia muy conmovedora relacionada con su hijo fallecido.

En la víspera del sexto aniversario luctuoso de su muerte, el actor relató que por primera vez soñó con su pequeño, quien falleció en 2019 a los tres meses de nacido, quien le avisó en el sueño que venía algo especial para su familia.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo seis años después de la muerte de su hijo

Ferdinando Valencia compartió este martes la feliz noticia de que él y Brenda Kellerman esperan a su bebé arcoíris, seis años después de la dolorosa partida de uno de sus mellizos. Lo más sorprendente es la coincidencia: se enteraron del embarazo el pasado 3 de agosto de 2025, justo en el sexto aniversario luctuoso de su pequeño, una fecha cargada de profundo significado para la pareja.

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”, reveló en Instagram.

Checa: Ferdinando Valencia afirma que tiene pruebas de negligencia médica en la muerte de su hijo

¿Qué le pasó al hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman y de qué murió?

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sufrieron la muerte de uno de sus mellizos el 3 de agosto de 2019.

A los pocos meses de nacido, el bebé fue hospitalizado debido a complicaciones graves de salud. Se le diagnosticó meningitis bacteriana, la cual afectó distintos órganos vitales.

Además de la meningitis, se mencionaron otros padecimientos secundarios: hidrocefalia, insuficiencia renal, problemas pulmonares, entre otros.

Tras varias semanas de lucha y 100 días de nacido el pequeñito murió el 3 de agosto de 2019, con tan solo tres meses de edad.

Años después, Ferdinando Valencia señaló que tenía evidencias de lo que consideraron negligencia médica, pues creen que los errores en el tratamiento contribuyeron a la muerte de su hijo.

Checa: Brenda Kellerman dedica baile a la memoria de su bebé y conmueve a todos en Mira quién baila

Ferdinando Valencia relata el sueño que tuvo con su hijo fallecido, quien le avisó que sería papá otra vez. / Redes sociales

¿Cómo fue el sueño de Ferdinando Valencia sobre su bebé que murió hace seis años?

Ferdinando Valencia compartió un emotivo momento al contar cómo un sueño lo hizo presentir que su vida estaba por cambiar. El actor explicó que tuvo una revelación durante la madrugada, antes de enterarse de que su esposa, Brenda Kellerman, estaba embarazada de su bebé arcoíris.

“Justo esa mañana, eran las tres y media, empecé a tener un sueño con él y todo me decía, energéticamente, que había algo importante para nosotros”, relató a ‘Al punto noticias’.

Al despertar, Ferdinando sintió la necesidad de actuar de inmediato. “Cuando desperté le dije a mi mujer que fuéramos a hacernos la prueba; ella estaba un poco renuente al principio, pero me fui a la farmacia”, recordó con emoción.

El actor aseguró que desde ese momento ha decidido entregarse a la fe y dejar que la vida lo sorprenda. “Ni siquiera lo puedo entender, me estoy dejando consentir por el Universo y por Dios”, expresó conmovido.

El actor compartió un mensaje lleno de esperanza al hablar sobre las señales, según él, le ayudó a encontrar paz tras la muerte de su hijo y la espera de su bebé arcoíris.

“Hay muchas manifestaciones de energía que no puedo explicar, pero me alegra que sea de esta manera, porque es una llegada que viene de la mano de Dios. Eso me hace sentir que todo está puesto para que sanemos un poco. Llegó la hora en que vamos a poder salir y no pretender que estamos bien, sino reconocer que hay una luz que nos permite soñar en grande y saber que vamos a estar bien de verdad.”

Mira: Ferdinando Valencia es criticado por creer que se le aparece su hijo fallecido