Se queda sin programa Florencia Peña tras difundir la falsa muerte del papá de Messi: “es inadmisible”

Un comentario al aire desató una bomba. Florencia Peña anunció la supuesta muerte del padre de Lionel Andrés Messi sin confirmar la información. El rumor resultó falso, explotó el escándalo y terminó con su salida de Luzu TV tras una fuerte reacción del canal y del propio Nicolás Occhiato.

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Periodista se equivoca y reporta falsa muerte del papá de Lionel Messi / Redes sociales

¿Cómo surgió la noticia de la falsa muerte del papá de Lionel Messi en vivo en LUZU TV?

Todo comenzó en pleno programa El show del verano de Luzu TV, cuando Florencia Peña soltó una bomba al aire sin confirmar: la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. La conductora replicó la información que, aseguró, le llegó desde la producción por el auricular.

“Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi… ¿Qué data hay?”, dijo en vivo, generando tensión inmediata.

El momento fue caótico. Mientras el equipo buscaba detalles, la noticia comenzó a generar ruido en redes. Sin embargo, en cuestión de minutos, dentro del mismo programa se encendieron las alertas: no había confirmación oficial.

“Chicos, hay un montón de rumores… no está confirmado por ningún medio”, aclararon desde producción, intentando bajar la información que ya había explotado.

Así, lo que empezó como un “dato urgente” terminó siendo una fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi, desatando un escándalo mediático y de mal gusto para los fanáticos del deporte y del argentino.

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"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

¿Cómo desmintió la familia Messi la falsa noticia sobre el papá de Lionel Messi?

Horas después del escándalo, la familia de Lionel Messi rompió el silencio con un comunicado contundente, desmintiendo categóricamente la muerte de Jorge Messi.

“El padre del capitán argentino se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, informaron.

Pero más allá de aclarar el estado de salud, el mensaje fue directo contra la difusión irresponsable de rumores:

“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada”. Familia de Lionel Messi

Además, pidieron algo clave en medio de la viralización de información: “Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona no debería ser objeto de especulación”.

El comunicado aumentó la presión sobre Luzu TV y dejó en evidencia el impacto real que tuvo la falsa información.

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Familia de Lionel Messi desmiente muerte de Jorge Messi / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Nicolás Occhiato, dueño de LUZU TV, tras la falsa muerte del papá de Lionel Messi anunciada por Florencia Peña?

El fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, no tardó en reaccionar y lo hizo con firmeza. Desde sus redes sociales, marcó distancia total con lo ocurrido en su canal.

“Lo que acaba de suceder al aire me indigna igual que a todos ustedes… no me representa”, escribió. El error fue inaceptable dentro de la línea editorial del medio. Incluso, adelantó consecuencias internas importantes:

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”. Nicolás Occhiato

Más tarde, el propio canal reforzó esta postura con un comunicado oficial en el que subrayaron: “Es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

La postura de Occhiato marcó un punto de quiebre y dejó claro que habría consecuencias para los responsables.

Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV

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Florencia Peña enfrentó el escándalo visiblemente afectada y pidió disculpas tanto al aire como después ante los medios.

“Ojalá que sea fake… esto es lo que está pasando hoy en la comunicación, ya no sabés qué es real”, dijo inicialmente.

Más tarde, explicó cómo vivió el momento: “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así… me dijeron por cucaracha esa noticia, me pidieron que lo diga… yo estaba en shock”.

La conductora también dejó en claro que no tenía forma de verificar en ese instante: “Yo no tengo ni teléfono ni computadora… lo repliqué y enseguida me dijeron que no estaba chequeado”.

Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia al deslindar responsabilidad hacia el equipo: “La cuestión es con la producción… alguien va a tener que hacerse responsable”.

Además en sus redes sociales escribió: “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu . Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

A pesar de sus disculpas reiteradas el canal tomó una decisión definitiva. En un comunicado final, Luzu TV confirmó:

“Las autoridades han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”. Comunicado final, Luzu TV

Tras su salida del programa, la conductora que difundió la falsa muerte del papá de Lionel Messi no se ha vuelto a pronunciar públicamente sobre lo ocurrido.