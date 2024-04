Poncho de Nigris es estafado por cumplirle un sueño a su hijo: ver a Messi

La reventa de boletos para el partido de vuelta entre Monterrey e Inter Miami en los cuartos de final de la Concachampions, que se llevó acabo ayer en Monterrey, emocionó a la afición con la presencia de Lionel Messi.

La expectativa por ver a Messi en acción atrajo a muchos aficionados, pero el número finito de localidades para presenciar el juego hizo que algunos aficionados se acercaran a revendedores que en muchas ocasiones son estafadores.

Entre los afectados por esta práctica deshonesta se encuentra Poncho de Nigris, quien, en un intento por hacer realidad el sueño de su hijo de ver a Messi en acción, compró dos boletos y uno resultó ser falso.

Poncho de Nigris relata que fue estafado

Poncho denunció que un intermediario le comercializó un par de entradas a 10 mil pesos cada una. Sin embargo, al tratar de ingresar, uno de los boletos resultó ser inválido, lo que lo llevó a adquirir dos nuevas entradas, acumulando un gasto que superó los 30 mil pesos.

“Nos vendieron unos boletos, uno pasó otro no. Un revendedor me los vendió en 10 mil cada boleto, tuve que comprar otros nuevos y me gasté otros 15 mil”.

Final feliz: Poncho de Nigris logró ver a Messi junto a su hijo

El incidente no impidió que Poncho de Nigris lograra disfrutar del partido con su pequeño y compartió en Instagram, varias historias, en las que captó la emoción de su hijo al ver jugar a su idolo.

“Es algo que nunca se había visto y ahora, ya al final de su carrera, el mejor jugador de todos los tiempos, porque es mejor que Pelé, digan lo que digan… Es el mejor jugador de todos los tiempos, antes de Cristo no ha existido un mejor jugador que él”, comentó a Multimedios.

Poncho de Nigris publica historia de Messi / Instagram: @ponchodenigris

Poncho de Nigris reveló que estuvo a punto de volver a su casa, pero no podía evitar cumplirle el deseo a su primogénito, quien es un fanático del futbolista argentino antes de que se retire de las canchas.

“Le quise cumplir el sueño a mi hijo yo ya lo había visto en Qatar, pero mi hijo lo quería ver, además ya se va a retirar y le quise cumplir ese sueño”. Poncho de Nigris

