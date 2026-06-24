¿Ricardo Peralta tiene VIH? Video falso de La casa de los famosos México desata polémica y confusión; esta es la verdad

La conversación sobre Ricardo Peralta y el VIH volvió a encender las redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de un video en el que la imagen usada sin permiso del influencer presuntamente afirmaría que vive con el virus. El tema tomó fuerza nuevamente después de que el creador de contenido Mr Doctor compartiera una explicación para aclarar lo que realmente ocurrió y denunciar que el material estaba siendo difundido fuera de contexto.

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¿Qué dijo realmente Ricardo Peralta sobre el VIH en La casa de los famosos México?

La controversia comenzó cuando empezó a circular un fragmento de un video en el que se escucha a una imagen que se atribuyó a Ricardo Peralta decir:

“Tengo VIH pero tengo los niveles tan bajos que no infecto a nadie, ya no hay riesgo de transmisión a más personas”. Video falso de redes

A simple vista, la frase parece una confesión personal. Sin embargo, según explicó Mr Doctor en un video reciente, el clip fue recortado y sacado de contexto.

En la conversación completa, Ricardo Peralta estaba explicando cómo funcionan los tratamientos antirretrovirales y qué significa que una persona con VIH alcance un estado indetectable gracias a la medicación. La frase completa que aparece en el material original es:

Ricardo Peralta “Con el retroviral puedes llegar a ser indetectable, quiere decir que tengo VIH pero tengo los niveles tan bajos que no infecto a nadie, pero eso es a través de los retrovirales”.

De acuerdo con la explicación difundida por Mr Doctor, Ricardo estaba utilizando un ejemplo para explicar un concepto médico relacionado con el VIH y los tratamientos actuales, no realizando una revelación sobre su estado de salud.

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¿Por qué Mr Doctor salió a aclarar el video viral de Ricardo Peralta sobre el VIH?

El médico e influencer Mr. Doctor señaló que el fragmento viral elimina la parte fundamental de la explicación, lo que cambia completamente el sentido de la conversación. Durante su análisis, explicó:

“Estos medicamentos hacen que los virus bajen a un nivel donde prácticamente el cuerpo está en ceros y por lo tanto la persona no tenga daño por estos virus”. Mr. Doctor

La aclaración busca evitar la desinformación que suele surgir alrededor del VIH, una enfermedad que todavía enfrenta numerosos mitos y estigmas en redes sociales. Además, recordó que el diálogo original se desarrolló dentro de una conversación educativa donde varios habitantes de La casa de los famosos como Mariana Echeverria y Adrián Marcelo, intercambiaban dudas sobre prevención, transmisión y tratamientos disponibles.

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¿Qué es el PrEP y por qué Ricardo Peralta aseguró que permite tener relaciones sin preservativo?

Otro momento que generó polémica fue cuando Ricardo Peralta explicó el uso del PrEP, una estrategia médica para prevenir el VIH. En esa charla con Mariana Echeverría, Adrián Marcelo y Potro, el influencer explicó:

Ricardo Peralta “Entonces el PrEP lo que hace es yo al consumirlo una pastilla diaria pudo tener sexo sin prservativo y no me voy a infectar de VIH. Es un blindaje y al mismo tiempo es un método de prevención porque osea yo no me infecto y al yo no saber ni yo voy a infectar. En tonces es un gran método y es un gran avance en estos momentos.”

La explicación buscaba destacar los avances científicos en materia de prevención aunque al poner ejemplos en primera persona, causó confusión. Ricardo Peralta hablaba del PrEP (Profilaxis Pre-Exposición), un tratamiento médico que reduce significativamente el riesgo de contraer VIH cuando se toma diariamente bajo supervisión médica.

¿Qué tan efectivo es el PrEP para prevenir el VIH y quiénes pueden utilizarlo?

Según el sitio especializado MedlinePlus, el PrEP es una de las herramientas más importantes en la lucha contra el VIH. Se trata de una pastilla diaria que contiene medicamentos antirretrovirales, como tenofovir y emtricitabina, los cuales bloquean la capacidad del virus de replicarse en el cuerpo.

Cuando se sigue correctamente, el PrEP puede reducir hasta en un 99% el riesgo de infección. Sin embargo, no es un método universal ni sustituye completamente otras medidas de protección, ya que no previene otras infecciones de transmisión sexual.

Además, su uso debe ser supervisado por profesionales de la salud, ya que puede tener efectos secundarios y requiere seguimiento constante.

Hasta el momento no existe ninguna declaración pública de Ricardo Peralta confirmando que viva con VIH.