Kunno explota vs. Ricardo Peralta tras burla por su salida de ‘La casa de los famosos 2026’: “Pobrecito”

Ricardo Peralta dio de qué hablar hace algunas semanas por burlarse de Kunno y su salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Esto, a modo de “venganza”, por las declaraciones que el regiomontano dio cuando él fue expulsado de la versión mexicana del reality en 2024.

Tras mucho hermetismo, el amigo de Ángela Aguilar dio su postura al respecto y mandó un contundente mensaje a su colega. Te contamos todos los detalles.

Kunno / Redes sociales

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¿Cómo fue que Ricardo Peralta se burló de la salida de Kunno de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

El pasado 23 de marzo, Kunno se convirtió en el quinto eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. En aquel momento, el influencer se puso a llorar, dando mucho de qué hablar en redes sociales.

Luego de esto, Ricardo Peralta compartió un video burlándose de la situación y diciendo entre risas: “¡Quiere llorar! ¡quiere llorar!, ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere de que a nadie le gustó su participación en La casa de los famosos de Telemundo”.

Peralta tuvo un fuerte motivo para dar esta declaración. Y es que, en 2024, Kunno hizo mofa de su eliminación de ‘La casa de los famosos México’. En ese entonces, Ricardo fue muy criticado por la serie de comentarios que hizo junto al llamado ‘Team Tierra’. Su “funa” duró meses después de su expulsión, llegando al punto de ser abucheado en pleno evento.

Esto fue lo que el regiomontano dijo en esa ocasión: “¿Qué va a hacer Topecillo cuando se dé cuenta de que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él?”.

Ricardo Peralta / Redes sociales

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¿Cómo respondió Kunno a la burla de Ricardo Peralta por su salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

En un encuentro reciente con la prensa, Kunno fue cuestionado sobre las declaraciones que Ricardo Peralta dio acerca de su salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. El creador de contenido admitió que no sabía nada del asunto, pero, entre risas, tachó a su colega de “ridículo”.

“¿A poco?, ¿dos años después? No lo había visto. Cosita, qué bello. Ni al caso, pobrecito. Yo pensé que después de haber pasado por esa clase de situaciones, él sería la persona más grande, al aprender y mejorar, pero nada”. Kunno

Mencionó que esta experiencia lo ha hecho cambiar y empatizar más con las personas que sufren “hate”, tanto dentro como fuera de un reality.

“Yo, en mi caso, después de haber vivido esta experiencia, claro, yo empatizo, no solo con quienes están dentro del reality, yo empatizo con cualquier persona que recibe hate, que la pasa mal. Con él, me da risa, ni me había enterado, que lo siga intentando”, sostuvo.

Hasta el momento, Peralta no se ha pronunciado ante la respuesta de Kunno. En tanto que muchos internautas han llamado “hipócrita” a este último, recordando que, en el pasado, ha hecho comentarios polémicos sobre ciertas celebridades.

🤜🏼💥🤛🏼 El regiomontano KUNNO responde a la venganza de RICARDO PERALTA 😰 pic.twitter.com/LwXfUi1PI4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 8, 2026

¿Por qué dicen que Kunno salió de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

La salida de Kunno de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ causó mucho debate en redes sociales. Y es que muchos internautas llegaron a culpar a Ángela Aguilar. Se dijo que el apoyo de la cantante ocasionó su expulsión.

Ante esto, el regiomontano aseguró que su eliminación fue decisión del público y nada tuvo que ver con el hecho de que Ángela pidiera a su público que votara por él.

Si bien algunos siguen creyendo en esta teoría, la mayoría concuerda en que el creador de contenido salió del show por su “mal desempeño”.

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