La casa de los famosos 2026: Filtran al que sería el séptimo eliminado de HOY 6 de abril; ¿se despide el Divo?

La séptima semana de La casa de los famosos 2026 despedirá a un nuevo habitante. La última semana se ha convertido en una de las más intensas de la temporada, marcada por estrategias, alianzas fracturadas y una creciente incertidumbre sobre quién será el próximo habitante en abandonar la competencia. En medio de este panorama, filtraciones en redes sociales ya apuntan a un posible eliminado. ¿Quién es el menos apoyado?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados en la séptima semana de La casa de los famosos 2026?

En La casa de los famosos 2026 han sido siete los habitantes eliminados, pues aunque son seis los que han abandonado el reality de manera “normal”, Oriana Marzoli fue expulsada en una dinámica diferente hace algunas semanas.

Con Kenny como el líder de esta semana, se salva de la nominación y recibe inmunidad, dejando en la cuerda floja a cinco de sus compañeros. ¿Quiénes son los nominados de esta séptima semana?



Laura G,

Julia,

Celinee (salvada por Kenny),

Fabio,

‘el Divo’ y,

Stefano.

¿Qué habitante sería el eliminado?

Te puede interesar: ¿Habitante de La casa de los famosos le fue infiel a su novio? Aseguran que la dejó de seguir, tras ‘cuerno’

¿Quién sería el séptimo habitante eliminado de La casa de los famosos 2026 según filtraciones?

A lo largo de estos días han comenzado a circular los nombres de los habitantes de La casa de los famosos 2026 con mayor probabilidad de ser eliminados. Y es que lejos de ser favoritos de público, ya hay algunos que también han dejado de tener buena relación dentro de la misma casa.

La encuesta de la cuenta Vaya vaya es una de las que mayor acierto han tenido a lo largo de las semanas, y no solo de este reality, si no también de ediciones pasadas o de La casa de los famosos México. Y, según dicha encuesta, los porcentajes de apoyo son los siguientes:



Celinee (salvada por Kenny): 57%,

Fabio: 14%,

‘el Divo': 12%,

Laura G: 8%,

Stefano 5% y,

Julia 4%.

Aunque no es nada oficial, Julia Argüelles sería la habitante que presuntamente estaría recibiendo menor cantidad de votos, por lo que su estadía en el reality se encuentra en peligro. ¿Se va?

Sin embargo, lo anterior solo son especulaciones de encuestas y opiniones en redes sociales. El eliminado se conocerá la gala de esta noche.

Lee: Mujer trans quedó fuera de ‘La casa de los famosos’ por culpa de un habitante confirmado, aseguran

¿Dónde y cuándo ver la gala de eliminación de La casa de los famosos 2026?

Ante la expectativa del público por ver al siguiente eliminado de La casa de los famosos 2026, los lunes se han convertido en un día importante para formar nuevas estrategias y hasta polémicas.

La transmisión del programa se lleva a cabo por la señal de Telemundo, misma que no está disponible para nuestro país.

El eliminado de esta noche se confirmará aproximadamente a las 20:00 hrs, tiempo del centro de México, pues la gala dará inicio a las 18:00 hrs. ¿Habrá sorpresas?

Tal vez te interese: ¿Yina Calderón sale de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’? Influencer destapa: “Tengo enemigos”