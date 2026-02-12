Mujer trans quedó fuera de ‘La casa de los famosos’ por culpa de un habitante confirmado, aseguran

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos de Telemundo’ está en el ojo del huracán. A menos de una semana de su estreno, no solo se ha reportado que presuntamente la producción está teniendo problemas para conseguir habitantes, sino que también una mujer trans que estaba contemplada presuntamente habría quedado fuera a petición de uno de los confirmados, ¿de quién se trata?

La casa de los famosos Telemundo

¿Quiénes son los confirmados hasta el momento de ‘La casa de los famosos versión Telemundo 2026?

La sexta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo 2026’ está programada para estrenarse el próximo 17 de febrero. Hasta ahora, se han confirmado a estas siete celebridades:

Lupita Jones- Exreina de belleza y empresaria

Kunno- Influencer y actor

Jayline Ojeada- Influencer

Laura Zapata- Actriz

Caeli- Influencer

Yina Calderón- Influencer y estrella de realities

Kenny Rodríguez- influencer

Los ánimos se comenzaron a calentar por la intensa pelea de dimes y diretes entre Laura Zapata y Yina Calderón. La actriz criticó el físico de la colombiana y hasta sugirió que se “vendía”. La creadora de contenido no se quedó callada y advirtió que le haría la vida imposible dentro de ‘La casa’, asegurando ser capaz de hasta esconderle sus cosas.

Si bien Zapata ha dicho públicamente que no le tiene miedo, diversos medios reportaron en su momento que la mexicana contemplaba abandonar el proyecto. Se dijo que al final decidió quedarse tras la promesa de la producción de hablar con Yina para que se “tranquilice”.

Laura Zapata

¿Discriminación en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Cuevas reportó que, presuntamente, la modelo trans y maquillista Naomi Mejía recibió la invitación para estar en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. No obstante, presuntamente, quedó fuera por petición de uno de los habitantes confirmados.

“Yo me enteré de una noticia que me dio mucho coraje. Te conté que Telemundo estaría apostando por una mujer trans en esta edición… Nahomi Mejía… Yo te la había confirmado aquí. Me dijeron que la condición que puso esta persona fue de: ‘¿ella va a entrar? Porque si ella entra…yo no puedo entrar con una persona trans’” Gabo Cuevas

Gabo no quiso revelar a la persona que, presuntamente, había impedido el supuesto ingreso de Mejía, ya que era una persona a quien “estimaba mucho”. Sin embargo, las redes sociales comenzaron a especular que presuntamente se trataría de Lupita Jones, quien en el pasado ha hecho comentarios que, para muchos, fueron discriminatorios.

Y es que, en su momento, Jones opinó que las mujeres trans no deberían participar en certámenes de belleza, algo que fue muy polémico y los detractores interpretaron como una postura “transfóbica”. Hasta ahora, no se ha confirmado si Nahomi estaba contemplada para el reality, por lo que todo queda en calidad de un rumor.

¿Quién es Naomi Mejía, modelo que habría sido descartada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Nahomi Mejía es una modelo trans, maquillista y estrella de realities. Nació en Costa Rica, pero actualmente reside en México y se ha consolidado como una de las celebridades más reconocidas del mundo artístico.

En su momento ganó Miss Trans México, representando a la Ciudad de México. También se le ha visto en realities como ‘Los 50’ y Survivor México 2022’. Es muy activa en redes sociales y las usa para visibilizar a la comunidad trans. Es gran amiga de Alfredo Adame.

Hace algunos años, en entrevista para TVNotas, admitió que ha recibido amenazas por ser una chica trans, pero que ha aprendido a ser fuerte y no tener miedo a mostrarse como es.

“Que por no ser una mujer biológica no merezco estar en este mundo; he recibido amenazas a mi familia, a mi mamá, ella se enganchó en las redes porque para ella también era nuevo eso, entonces empezó a defenderme y se iban contra ella”, expresó en ese entonces.

