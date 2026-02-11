La casa de los famosos en crisis: habitantes dudan, amenazas sacuden y fichajes de última hora generan polémica

A tan solo días del esperado estreno de La casa de los famosos de Telemundo 2026, el reality ya está dando de qué hablar… pero no precisamente por su contenido. Rumores de crisis interna, habitantes que se estarían echando para atrás y decisiones de último minuto han comenzado a rodear la nueva temporada.

El estreno de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Qué está pasando con La casa de los famosos de Telemundo 2026?

Durante la transmisión de Dulce y picosito, los periodistas compartieron detalles que rápidamente generaron revuelo. Una de las comunicadoras aseguró haber recibido un mensaje que apunta a dificultades importantes en la conformación del elenco.

“Que desafortunadamente no han podido cerrar todos los contratos. Me dicen que esta es la temporada más difícil para Telemundo porque mucha gente había dicho que sí y se está bajando del proyecto”. Programa Dulce y Picosito

La declaración no tardó en provocar reacciones, ya que sugiere que varios famosos habrían aceptado inicialmente participar en La casa de los famosos Telemundo 2026, pero posteriormente habrían cambiado de opinión.

Filtran habitantes que entrarán a La casa de los famosos de Telemundo. / Redes sociales

¿Laura Zapata podría bajarse de La casa de los famosos Telemundo 2026 por amenazas?

Otro de los focos de atención gira en torno a Laura Zapata. Aunque la actriz ya había sido mencionada como parte de la nueva temporada, versiones recientes apuntan a posibles complicaciones.

La propia Zapata declaró ante medios: “Estoy viendo qué va a pasar porque no se permiten agresiones y parece que hay personas muy violentas”.

Las especulaciones crecieron cuando se mencionó que la actriz habría recibido amenazas por parte de Yina Calderón, lo que habría puesto en duda su permanencia en el proyecto.

En medio del debate, también surgieron comentarios de otros comunicadores. Gabriel Cuevas señaló: “Me enteré que Laura Zapata está bajándose”.

Yina Calderón / Redes sociales

Mientras que Analu Salazar añadió: “Yo me enteré de eso, que ayer estuvo hablando con los meros, meros, diciendo que ella no va a dejar ahí la carrera por una ‘loquita’”.

Por si fuera poco, Cuevas compartió otra versión que incrementó la tensión: “A Yina Calderón le advirtieron que se va a decidir si se baja Yina o se baja Laura (…) ya le leyeron la carta”.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una baja definitiva, pero el simple rumor ya colocó a Laura Zapata en el centro de la conversación mediática.

Laura Zapata fue confirmada oficialmente para La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales

¿Laura G entrará a La casa de los famosos Telemundo 2026? Ella misma responde

En paralelo, otro nombre comenzó a circular con fuerza: Laura G. Tras las versiones que la vinculaban con posibles negociaciones, la conductora decidió frenar la especulación.

Consultada directamente, respondió entre risas:

“Jajaja ay nooo, a menos que vaya de conductora”. Laura G.

Pero su postura fue aún más clara al hablar sobre realities: “Pero reality sí te confirmo que no haría… porque no va para nada con lo que quisiera hacer, mejor me espero hasta que llegue el proyecto que me ilusione”.

Con estas declaraciones, Laura G prácticamente descartó su participación como habitante, aunque dejó abierta, al menos en tono ligero, la posibilidad de integrarse en otro rol.

Laura G confiesa que atraviesa la perimenopausia y detalla los cambios hormonales, ciclos irregulares y otros síntomas que afectan su día a día. / Foto: IG/lauragii

¿Quiénes están confirmados para ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ está programada para estrenarse el próximo 17 de febrero. Hasta el momento, se han confirmado a estos seis habitantes: