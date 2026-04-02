Kunno responde a demanda de Laura Zapata por daño moral y ¿denuncia amenazas?: “La gente no sabe”

La polémica parece no terminar para Kunno. Y es que, tras su salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, no solo ha enfrentado las críticas por llorar, sino que también se ha puesto sobre la mesa una posible demanda en su contra por parte del equipo de Laura Zapata.

Esto último, después de un comentario polémico que hizo sobre el secuestro que la celebridad sufrió hace ya varios años. Así fue como respondió el amigo de Ángela Aguilar.

Kunno / Redes sociales

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¿Por qué el equipo de Laura Zapata quiere demandar a Kunno?

Todo comenzó a raíz de un comentario que Kunno hizo en una de las galas de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. El influencer despotricó contra Laura Zapata y la llamó “señora autosecuestros”.

“La señora Laura Zapata es una señora, que no está haciendo esto intencionalmente, la señorita hermana de Thalía, la autosecuestros, después de los comentarios desafortunados que hizo ayer (sobre) ‘el Divo’, pero no pasa nada”, dijo el creador de contenido.

Recordemos que Laura y su hoy fallecida hermana, Ernestina Sodi, fueron privadas de su libertad en 2002. En aquel entonces, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, la actriz orquestó el siniestro para “sacarle dinero” a Thalía.

Si bien esto ha sido negado por Zapata en múltiples ocasiones, los rumores siguen latentes y muchos de sus detractores han usado esta especulación para atacarla. Tras los comentarios del regiomontano, el equipo de Laura Zapata dijo estar preparando una demanda por daño moral.

“No estuvo nada correcto lo que dijo este chico, mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso es que ya se iniciaron los procesos legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora Zapata”, reveló uno de los abogados de Laura para el programa ‘Vaya, vaya’.

Laura Zapata / Redes sociales

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Así respondió Kunno a la posible demanda del equipo de Laura Zapata por daño moral

A través de una transmisión en vivo para TikTok, Kunno abordó la posible demanda en su contra. El joven aseguró no tener miedo, ya que, según él, un proceso así sería muy tardado. También habría dejado ver que hay muchas cosas que la gente desconoce acerca de toda esta polémica.

“Que me demanden, pues… O sea, la gente no sabe, como si fuera tan fácil” Kunno

Además de esta declaración, usó su canal de difusión para decir que consideraba “inmaduro” que quisieran proceder legalmente en su contra por un comentario: “Que me va a demandar con el equipo de Laura Zapata, apoyar a Emiliano Aguilar y no sé qué de mis declaraciones…Válgame Dios, qué inmaduro”, manifestó.

Hasta el momento, el equipo de Zapata no ha dado más declaraciones sobre este asunto, además de que Kunno no ha mencionado si ya recibió algún tipo de notificación legal.

¿Qué dice Kunno ante las burlas por “llorar” en ‘La casa de los famosos Telemundo’?

Otro tema por el que Kunno ha recibido críticas fue por su constante llanto dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que no solo estalló en lágrimas tras su salida, sino también lo hizo después de ver las reacciones de algunos de sus compañeros.

Durante su transmisión en vivo, el influencer admitió que sí había llorado bastante desde que entró al reality. No obstante, dejó claro que lo hizo por las intensas emociones que vivió y no para llamar la atención, como tanto se comenzó a decir.

“Yo sé que lloré mucho en mi gala, yo también estaba nominado a los premios del ‘llorón del año’ porque yo lloré mucho… pero hay gente que lloró un poquito más”, indicó.

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