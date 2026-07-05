Horóscopo de hoy 6 de julio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Seguimos con la época del signo de Cáncer. Las personas de este signo logran tener carreras profesionales exitosas, para cuidar de los suyos. Ambiciosos, buscan progresar para brindar lo mejor a sus seres queridos. Destacan como chefs, enfermeros o médicos. Muy sensibles y perceptivos. Les gustan los tonos suaves y la iluminación tenue. Eluden aquello que les resulta difícil. Les cuesta ser directos, esquivan los obstáculos, lo que da lugar a malentendidos.

Aries de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Recibes buenas noticias en tus asuntos, recompensas y compensaciones por tu empeño e impecabilidad. Aquello que creíste perdido regresa a ti de la forma más insospechada. Te contestan los correos y mensajes que estaban pendientes. Sabrás con precisión qué proyectos se realizarán y cuáles no. Al fin te pagan el dinero que te deben. Se abren caminos que no habías contemplado. Será lo que más te conviene, aunque modifiques tus planes originales.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo de hoy 7 al 13 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

La vida te está dando pequeñas alegrías, con la sensación de haber encontrado “tu lugar en el mundo”. Llegan buenos proyectos laborales, aunque tendrás que negociar la paga. Sé firme al respecto. Te sentirás más acompañado, aunque sabes que habrá que conquistar nuevos reinos, para conocer personas que resuenen con tu actual vibración y búsqueda. Quizá estás cambiando drásticamente de círculo social. Será por tu más alto bien. Alguien del pasado te busca. ¡No caigas ahí otra vez!

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Tauro, horóscopo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Ya estamos en Mercurio (tu regente) retrógrado, del 29 junio al 23 de julio. Pueden aparecer reparaciones en el hogar y malentendidos. Lo mejor será hablar o escribir con mucha precisión y detalle. Te ahorrarás molestas aclaraciones. Durante este periodo, no conviene firmar ningún contrato, ni cambiarse de casa, ni hacerte intervenciones quirúrgicas, ya que no quedarías satisfecho. Es un tiempo perfecto para mejorar tus proyectos y revisarlos para lanzarlos en agosto.

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Géminis, horóscopo de hoy 7 al 13 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Lograste, contra viento y marea, echar a andar tus proyectos, aunque estos quizá no alcanzaron la proyección planeada. Todo es cuestión de tiempo. Ten la seguridad de que todo irá mejor para ti lo que resta del año. Ten paciencia con tus interlocutores. Mercurio, el dios de la comunicación, está retrógrado hasta el 23 de julio. Quizá no te capten a la primera y haya que repetir muchas veces el mensaje. Empiezas a ganar más dinero. Te diversificas con varios oficios a la vez. ¡Bien por ti!

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Cáncer, horóscopo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Ya brincaste los retos más desafiantes sin claudicar. Ya llegaron los colaboradores perfectos. Ahora solo falta echar a andar ese proyecto, buscar patrocinadores o socios capitalistas. El producto que ofreces es bueno y dará ganancias a medio plazo, así que no dudes en que lo lograrás. Si sientes que has perdido la complicidad con gente cercana, quizá tú has enfriado tu forma de expresar tu cariño. Convócalos con gratas veladas como solo tú sabes hacerlo.

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Leo, horóscopo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te subiste a un tren muy individualista. Por ahora en lo único que piensas es en ser feliz en el momento presente, sin tomar en cuenta el futuro. Es verdad que tuviste una temporada de encierro y ahora decidiste salir al mundo, pero no descuides tus afectos, los que verdaderamente te aman. Laboralmente parece que estás haciendo las cosas mecánicamente. Es hora de emprender nuevos vuelos y salir de la silla cómoda, ya que los años pasan, y las oportunidades también.

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Virgo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal / Archivo TVNotas

Libra de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Ahora que estás más organizado, ya puedes dedicarle más tiempo a tu creatividad y dones naturales, y no solo al trabajo que te da dinero. Si eres de los Libra que te estás abriendo a las nuevas amistades, llegarán milagros a través de ellas, con nuevos horizontes que explorar y gozar. Decidirás quedarte en el lugar que vives por un periodo más de tiempo. Le sacarás partido de algún modo. Sabes que tienes una plática pendiente con esa persona de quien te alejaste inexplicablemente.

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Libra de hoy 6 al 12 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Has tenido que lidiar con varias descomposturas en el hogar, retrasos y fechas laborales que se empalman. Hay que multiplicarse por mil. Estás visiblemente cansado. Asegúrate de descansar lo suficiente los fines de semana para reponerte. El trabajo va bien y no te falta. De hecho rechazarás varias propuestas que ya no están a tu altura o ya no te acomodan ni interesan. Recobras amigos distanciados. Tu pareja estará más amable y sensual, aunque no confías del todo.

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Sagitario de hoy hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Laboralmente los proyectos van en marcha y no te faltará economía satisfactoria. Podrás asumir y pagar los compromisos adquiridos sin demora. Tu mente inquieta piensa en viajes y traslados. Por alguna razón no te acabas de sentir del todo a gusto en el lugar donde te encuentras o vives. Como si algo te faltara por dentro. ¡Te estás buscando a ti mismo! No tienes que correr a ningún lado. Simplemente tienes que entrar dentro de tu ser. ¡Aprende a meditar!

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Sagitario de hoy hoy 6 al 12 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotasArchivo TVNotas

Capricornio de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Mejoró medianamente tu economía, no con el éxito que esperabas, pero cuando menos sí hubo mejoría. Has estado distraído con visitas y compromisos sociales que te sacaron de tu centro y enfoque laboral creativo. Trata de volver lo antes posible a la normalidad, porque hay buenas oportunidades y negocios por atender. Querrás tener unos días de descanso y soledad, para poner tu mente en orden. Recobras el amor de algún ser querido. Tu pareja te dará algunos dolores de cabeza.

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Acuario de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

Si tienes pareja, después de entredichos y ajustes, llegan a acuerdos satisfactorios para ambos. Podrás realizar ese viaje que deseas en breve. Alguien de tu familia te pedirá te responsabilices por algo que no te va a gustar, pero tampoco podrás esquivarlo. Si estás en algún asunto legal, saldrá a tu favor. Conviene tener al día visas, pasaporte, cartilla, currículo actualizado y documentos gubernamentales. Los vas a necesitar para algo relacionado con trabajo o una estancia en el extranjero.

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Acuario, horóscopo de hoy 6 al 12 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 6 al 12 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo

Es verdad que no todas las decisiones que tomaste fueron acertadas y ahora estás pagando las consecuencias. Pero era necesario tomar consciencia de ciertas cosas que hoy ya aprendiste, antes de poder embarcarte en algo más grande. ¡Y así será! Si eres de los que ya encontraron su alma gemela, te dará excelentes consejos para mejorar la economía familiar. Si estás con alguien que no te hace feliz, tiende a desfalcarte o a disminuir tus bienes. ¡Aguas!

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