Horóscopo de hoy 29 de junio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Seguimos con la época del signo de cáncer. Las personas con este sigo tienen una memoria extraordinaria y un talento innato para las artes y las letras. Ambiciosos. Pueden cambiar sin dificultad de profesión, amistades y domicilio. Son curiosos, pero temerosos, bravos y sensibles, volubles y conservadores: Contradictorios. En el amor, aman de verdad, pero eso no significa que no tengan sexo con otros.

Aries de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Tus maestros espirituales te hablan al oído. Te aconsejan y mandan señales y pistas acerca del problema o situación que quieres resolver. En julio te enfocarás en tus negocios y nuevos proyectos, ya que tu cabeza estaba ocupada con otros asuntos personales, como localizar papeles, datos y trámites engorrosos. Ten la seguridad de que el segundo semestre del año viene algo mucho mejor para ti. La rueda de la fortuna gira a tu favor. Llegan aliados leales.

Aries, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Tauro de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Estarás muy sociable. Querrás dar lo mejor de ti mismo y consentir a los que amas y aprecias. Te llegan oportunidades laborales, que no serán lo máximo, pero sí muy cómodas y a tu alcance. Te sentirás más acompañado y útil. Estudiarás en línea para capacitarte y especializarte, ya será a medio plazo cuando puedas subir de nivel. Hay reconciliaciones, o bien, llega un buen amor que embonará perfecto con tu familia e intereses. ¡Vas para delante!

Tauro, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Géminis de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Sanar tu mente y perdonar serán las claves para este nuevo ciclo de vida. Estás en pleno renacimiento. Darás pasos ascendentes en la espiral de tu evolución. En este momento te conviene que todos crean o sepan de tus éxitos y aciertos. No comentes tus dudas ni vulnerabilidad, eso guárdalo para ti y tu terapeuta, porque hay envidias y dobles intenciones, sobre todo porque regresas a la cima, fama y prestigio. ¡Abre las manos para recibir el cuerno de la abundancia!

Géminis, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Cáncer de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio,

Al fin diste ese paso definitivo en tu carrera o negocio. Ya vas encarrerado sobre la marcha, aunque haya ciertas incomodidades en el camino, mientras te acabas de adecuar. Seguramente hiciste algún tipo de inversión. Ten la seguridad de que pronto la recuperarás y la multiplicarás. Te repones energéticamente del desgaste, recobras alegría y brío. Hay reuniones con amigos, festejos y momentos muy agradables. En breve recibirás una invitación a la playa.

Cáncer, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Leo de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Eres pionero y te toca abrir caminos, aunque no sea fácil proponer proyectos ambiciosos que a otros les parecen imposibles o raros. Sin embargo, tu creatividad y sensibilidad son perfectos para realizarlos. En este segundo semestre se echarán a andar esos planes que estuvieron cerrados o postergados. Si necesitas salir al mundo a buscar socios capitalistas o recursos, ¡no lo dudes! Esta vez darás con las personas o instituciones correctas. Mejora la salud.

Leo, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Virgo de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Hay viajes cortos, traslados, aventuras y diversión con amigos o pareja que disfrutarás mucho. Cuidado con gastar más de lo que puedes y endeudarte.Te cuesta trabajo pedir ayuda. Te sientes muy autosuficiente, pero al mismo tiempo te quejas y deseas que alguien llegue a protegerte. Es tiempo de retomar tus planes de negocios y proyectos personales que mejoren tu economía. No te conformes con tu trabajo actual. Te volverás a enamorar y serás bien correspondido.

Virgo, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Libra de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Entras a una etapa gozosa. Las reuniones con amigos, las charlas interesantes y las risas mejoran tu vida, y te hacen sentir pleno nuevamente. Hay cuestionamientos respecto a vivienda, ya sea que pienses en viajar, mudarte o rentar tu casa. Evalúa muy bien los pros y los contras. Acuérdate de que la comodidad para ti es muy importante. Olvida los temores acerca de lo que te sucedió hace años. Ya eres otra persona con más experiencia y sabiduría.

Libra, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Escorpión de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Reconoce que estás cansado. Aunque te encante tu trabajo y presumas de tu vitalidad y capacidad laboral, tu cuerpo, mente y espíritu te gritan que necesitan urgentemente descanso, paz y silencio. Te llegan más propuestas y proyectos, pero valdría la pena darse un tiempo para ti y tu salud. Decidirás cambiar ciertos ayudantes menores, porque no te darán el ancho. Mejora la relación de pareja, o bien, esa persona que se había alejado regresa a ti.

Escorpión, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Sagitario de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Hay contrataciones. El avance en tus proyectos te mantendrá muy ocupado en su preparación y coordinación. Tendrás que pausar muchos de tus planes personales, y mejor así, ya que Mercurio empieza su retrogradación y no es el momento de actuar. Si tienes conflicto con personas enfrentadas, no te metas y mantente neutro. Emite tu opinión lo menos posible, para evitar que te culpen a ti. Hay excelente suerte en tu economía y negocios.

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Sagitario, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Querrás estar cerca de gente culta o vinculada con el arte o la cultura, para formar parte de ese grupo y promocionar tu creatividad o proyecto. Te liberas de situaciones, personas o equipo laboral que ya no dan el ancho para lo que te propones. Te atreverás a transitar nuevas rutas y fórmulas para avanzar hacia tus objetivos. Será exitoso. Logras mejorar tu economía y deshacerte de deudas molestas.

Capricornio, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Acuario de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Tu sabia voz interna te llama la atención, porque estás muy enfocado en lo que te preocupa. Le das fuerza y peso al problema mismo, por eso no lo has podido resolver. Urge tener conciencia de todo lo bueno que sí tienes, entrar en el entusiasmo y esperanza de lo que deseas lograr con ilusión. De esa forma tu vibración y frecuencia subirán de tono y se abrirán los caminos. Todo lo que estaba atorado entrará en acción en este segundo semestre del año.

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Acuario, horóscopo de hoy 22 al 28 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 29 al 5 de julio del 2026, horóscopo semanal

Tu mente e ideas han estado muy activas, ya que deseas evolución, movimiento, cambios y subidas rápidas en tu desarrollo, tanto laboral como personal. Tu salud necesita cuidados y ajustes en tu medicación. Consulta a tu doctor. Sentirás que tienes que cambiar la fórmula para que los demás te tomen en serio. Date esa oportunidad. No te cases con tu actual personaje. Ábrete a nuevos horizontes. Sentirás que tu pareja no te es del todo sincera.

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