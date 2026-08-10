Horóscopo de hoy 10 de agosto de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Leo. Aquellos nacidos en este signo son conocidos por tener una gran energía y creatividad. Son orgullosos, vanidosos. Les encanta el poder. Adoran la diversión, los deportes, los espectáculos, la niñez y la educación.

Optimistas por naturaleza, generosos, entusiastas en su trabajo, buenos líderes. Les gusta vivir y comer bien, rodeados de gente que les aplauda.

Aries de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Ha habido sucesos muy fuertes en tu zona familiar o profesional. Puedes explotar y dar por terminado un acontecimiento, trámite o asociación porque sentirás que se aprovechan de ti. ¡Haces bien!, aunque haya conflicto y debate tenso.

La divinidad sacudirá de tu vida lo que te obstruye y ya no te pertenece. Todo lo legal y relacionado con contratos o despidos estará presente. Pondrás claros límites y la justicia divina estará a tu favor. Tu estómago necesita atención.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Date cuenta de que, aunque estés preocupado por el dinero y requieras más, no te falta nada y tienes de todo. No te sientas carente, sino abundante, así atraerás mucho más.

Logras tus propósitos laborales, te sentirás realizado porque haces lo que te gusta y ganas dinero por ello. Llegan los viajes que anhelas, ya sea por placer o trabajo. Entras en una etapa de gran velocidad y dinamismo que te urgía. Pronto dejarás atrás la soledad.

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Tauro, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Has tenido que invertir en tu proyecto o negocio, y será el mes que viene cuando empieces a recuperar tu dinero. Por ahora faltan minucias y detalles por resolver. No te desesperes, vas por buen camino. ¡Ten paciencia y no te rindas!

Pronto llegan la recompensa y cosecha abundante. Hay viajes cortos. Alguien que te propondrá un trabajo conjunto empezará a tener sentimientos románticos por ti. Podrás sacarle provecho a tu casa o inmueble. Vas avanzando.

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Géminis, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Tu economía mejora, pero llega progresivamente, no de golpe, así que no te desesperes ante los inconvenientes, porque lograrás manifestar la abundancia que mereces por tus esfuerzos, aunque todo ahora vaya lento.

Sé flexible y acepta otras posibilidades y áreas laborales que te son desconocidas. Da el paso, siempre calculado y analizado. Todo tomará velocidad, ya no estará estancado y empezará a moverse. Ten la plena seguridad.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Leo de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Darás a conocer noticias importantes, ya sea que entregues tu nuevo proyecto en la empresa donde trabajas, o bien pongas tus condiciones y pidas un nuevo contrato. De no ser aceptado, no participarás más. Dejas de ser paciente y te vuelves tajante y estricto, porque el momento lo requiere.

Logras un acuerdo, aunque sea algo diferente a lo que planeabas. Recibes buenas nuevas de parte de tus médicos. Logras que te hagan valer tu seguro de salud. Con malabares, podrás pagar todo.

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Leo, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Puede que hayas tenido problemas de salud por exceso de miedo o nerviosismo. ¡Acéptalo! En tu trabajo las cosas están tensas y sabes que no te queda mucho tiempo ahí.

Enviarás tu currículo. Hay entrevistas y pláticas con amigos que sabes que te pueden aconsejar y recomendar en alguna institución sólida, y así será.

Ten todos tus documentos oficiales en regla, porque los vas a necesitar. No te faltará economía, así que no temas. Te enamorarás ¡aunque no quieras!

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Virgo, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Libra de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Recibes buenas noticias por parte de tus médicos. Alguien que vive fuera de tu ciudad te busca para reunirse. Tus conocidos o contactos volverán a adquirir poder e influencia, y podrán ayudarte a lograr un buen puesto con un sueldo respetable.

Eres buen comunicador, aprovecha tus dones y creatividad. Tendrás que realizar muchas llamadas telefónicas para poner al día tus asuntos y aclaraciones. Se sostiene tu economía, pero no aumenta.

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Libra, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Personas interesantes te darán sabios consejos, que te llevarán a tomar decisiones drásticas que no te atrevías a enfrentar. No te equivocarás. Querrás aprender sobre filosofías orientales que le den paz a tu mente y tu corazón. Te caerán de maravilla.

Aunque ya estás algo harto de tu pareja, le darás otra oportunidad porque le amas, pero puede entrar en escena un amigo que se vuelve tu pretendiente y será muy potente la atracción. ¡No podrás resistirte!

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Escorpión, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Los proyectos que esperas se darán con seguridad, con excelente puesto ejecutivo. Sabes que los roles familiares están por cambiar, ya sea que tus hijos se independicen, o bien tú te liberas de ataduras que te hacen sentir constreñido.

Prepárate, porque llega una gran carga laboral, pero valdrá la pena. Sueltas una adicción, malos hábitos o tendencias de carácter tóxico, para llevar una vida más saludable y armónica. Si estás con tu alma gemela, querrán casarse o vivir juntos.

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Sagitario, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Sientes muchas responsabilidades sobre tu espalda, es un momento donde requieres más ayuda y asistencia de aquellos con quienes compartes tu economía. Sabes que tendrás que hablarles más directo y fuerte, para que cada uno haga lo suyo sin recargarse en ti. ¡No compres amor, vales mucho! Recibes un premio o reconocimiento por tu creatividad o arte. Estás gastando de más, ¡cuidado!

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Capricornio, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Acuario de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

Alguien puede no querer pagarte, ya sea un banco, un familiar o una expareja, que no querrá cubrir los gastos que le obligan. ¿O eres tú el que tiene deudas? Una amistad te ayudará a resolver el problema, ya sea con un préstamo o un abogado eficiente.

Llega una nueva “tribu” social, con la cual te sentirás muy cómodo y divertido. Le presentarás tu proyecto a una asociación cultural y será aprobado, se abren nuevos caminos luminosos y abundantes.

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Acuario, horóscopo del 10 al 16 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 10 al 16 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te preocupan tus finanzas. Quizá los sueldos que te ofrecen no son lo que esperabas. Quieres dejar atrás a varias personas que no te suman y solo te hacen ruido mental.

Deseas nuevos horizontes y caminos más propositivos. Te pondrás en marcha fuera del pequeño núcleo en el que te has movido últimamente. Estás por entrar en un ciclo laboral económico de abundancia. Tu pareja será un gran sostén. Si estás soltero, descubrirás las “mentirillas” de tu pretendiente.

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