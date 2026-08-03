Horóscopo de hoy 3 de agosto de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Comienza la temporada de Leo. El signo conocido por ser leal, protagónico, independiente, coqueto. A veces perezoso y comodín. Su concepto de la amistad es muy alto. Es dramático. A veces es tímido, pero muy simpático. Parlanchín, terco y obstinado. Le gusta estar rodeado de personas y festejar la vida. Le gusta vestir bien, porque le importa mucho su aspecto físico y verse joven.

Aries de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Al fin tu proyecto creativo está a punto de despegar. Recientemente Saturno y Neptuno te trajeron experiencias y aprendizajes fuertes, pero Plutón está disolviendo todos esos nudos y fortaleciendo tus relaciones, para que nadie te levante falsos ni empañe tu reputación. Vuelves a brillar con fuerza en todo tu esplendor. Hay viajes afortunados y amigos inspiradores. Hay coqueteo sensual, lo que te pondrá de buenas, aunque decidas no hacerle caso… ¿o sí? Te divertirás.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Sentirás que tienes que luchar y defender tu hogar y tu espacio. Le apostarás a llevar la situación con inteligencia emocional y plática constructiva. Funcionará por tu tacto y sutileza. Estarás ambicioso y te esforzarás en negocios o un trabajo mejor remunerado. Se presenta un golpe de suerte que recordarás toda tu vida. Llegan nuevas amistades ¡que te urgen! Venus en Libra te facilita la seducción y el atractivo sensual. Se abre un nuevo mundo para ti.

Checa: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Tauro, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Marte y Urano encienden tu energía y sacas la mejor versión de ti mismo. Te lanzas a hacer un pequeño negocio o ajuste económico para mejorar tus finanzas, y lo logras. Podrás viajar más. El Sol y Júpiter incrementan tu mundo social. Hay reconciliaciones con amigos de antaño y se suman nuevas personas inspiradoras que estarán en tu cercanía por todo un ciclo. Es tiempo de seguir tu intuición y perseguir ese ideal que te llama con fuerza. ¡Será todo un éxito y muy divertido!

Podría interesarte: Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Géminis, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Entras en una etapa de satisfacciones financieras, sorteando desafíos, pero agosto te trae muchas cosas positivas, con Júpiter y Mercurio en tu casa todo el mes, y con un ascenso brutal que te dejará sorprendido. Un tema legal o bancario se resuelve a tu favor. Te atreverás a dar tu opinión y decir lo que piensas. Permitirás que más personas entren en tu círculo de vida. ¡Deja atrás las rutinas! Hay viajes cortos, invitaciones interesantes y más dinerito en el bolsillo.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

El Sol y Júpiter en tu signo elevan tu carisma, brillando en todo tu esplendor, con suerte y oportunidades que te sabrán a gloria. Marte y Urano favorecen los proyectos que estaban atorados. Querrás apartarte del ruido para escribir, pensar, diseñar y planear tu quehacer creativo. Habrá que tocar temas delicados, ya sea con la familia o con algún jefe o cliente. Lo harás de forma diplomática y todo saldrá bien. Plutón trae acuerdos, sensualidad y acercamiento con la pareja.

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Leo, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos!

/ Archivo TVNotas

Virgo de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Hay retos fuertes en el trabajo, pero en realidad es la vida y la existencia quienes te están enviando mensajes, porque ya llegó el momento perfecto de moverte a lo que sigue. Quizá la apariencia es de “crisis”, pero en realidad se trata de una gran oportunidad para prosperar. Saldrás de tu zona actual de confort para lanzarte a una gran aventura laboral, económica y financiera, que te subirá al nivel que deseas. Encuentras un amor divertido que te sacará sonrisas y sensualidad.

Mira: Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Virgo, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Una energía radiante y luminosa entra a tu cuerpo y a tu ser. Querrás salir al aire libre y recibir el viento en la cara, abrirte a nuevos horizontes. Eso sí, se te piden pasos y decisiones claras y enfocadas, para adentrarte en ese proyecto que ya traes en mente desde hace tiempo, o bien, permitir que esa persona que muestra interés en ti se acerque. No lo pienses tanto y atrévete a entrar en un episodio arrebatador, lleno de aventuras para recordar toda la vida.

Echa ojo: Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Libra, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos!

/ Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Tu vida laboral va por muy buen camino, armoniosa y con buena paga. Si te manejas empático con tu equipo de trabajo y pasas por alto sus torpezas, podrás subir su nivel y enseñarles con paciencia y buen humor. Así todo saldrá de maravilla: “El que enseña aprende 2 veces”. Plutón trae tensión en el hogar o con la pareja. Él o ella no la está pasando bien. Quizá está tocando fondo. No puedes acompañarle, solo darle espacio para que procese su situación y regrese fortalecido.

Te podría interesar: Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Escorpion, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos!

/ Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás enfocado totalmente en tus asuntos profesionales y en tu salud. Hay firmas de contratos. Te aprueban los presupuestos y te pones en marcha. Hay cercanía y complicidad con tu pareja. Te confiesa sus secretos más íntimos y te enamoras más. Sentirás que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en la relación, casarse o vivir juntos. No descuides tu alimentación. Toma vitaminas, minerales y agua viva. Sigue las indicaciones de tus doctores al pie de la letra.

Lee: Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Sagitario, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos!

/ Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Habrá más responsabilidades por los proyectos laborales que aceptaste, pero le vendrá bien a tu bolsillo. La relación familiar o amorosa se complica, porque no tienes el tiempo que él o ella te reclaman. Tus amistades también estarán solícitas con invitaciones y visitas. Regresa la alegría y las ganas de divertirte como en tus años mozos. No es el momento de “imponerte” con cercanos, los ahuyentarías. Tu salud está estable, pero no te confíes.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Capricornio, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Capricornio, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos!

/ Archivo TVNotas

Acuario de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

Se activa tu mundo laboral económico. Avanzas y subes de nivel después de muchos meses de espera. Ya tienes muy claro lo que quieres, y vas por ello sin demora, con toda tu fuerza y pasión. Ha cambiado mucho tu perspectiva de la vida. Quizá por ello algunos amigos ya no te son interesantes. Llegan nuevas personas que te inspirarán el siguiente ciclo de vida. Estarás cuidadoso con los demás, amable y empático, lo que te abrirá puertas. Mejora tu economía.

Checa: Horóscopo 2026: Acuario, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Acuario, horóscopo del 3 al 9 de agosto del 2026, ¡todos los signos!

/ Archivo TVNotas

Piscis de hoy 3 al 9 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

El tema económico te trae de cabeza, porque no estás dispuesto a aceptar lo que sea, ni comprometerte con instituciones o empresas que no van de la mano con tu ética, gustos y creatividad. Te abrirás a las relaciones públicas de altura. Será de ahí de donde provengan las oportunidades laborales y la buena paga. Si ya estás con tu pareja amada, será un mes lleno de bendiciones. Si estás soltero, te toca dar el primer paso y acercarte a esa personita que te encanta.

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.