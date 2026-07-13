Horóscopo de hoy 13 de julio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Continuamos en la época del signo de Cáncer. Las personas nacidas bajo este astro poseen gran sentido humanista para ayudar a los demás y sumarse a las causas sociales justas. También defienden sus principios férreamente, aunque, a menudo, les ciega la emoción desbordada.

En cuanto a lo sentimental, aman hasta el infinito y nunca olvidan a esa persona especial, aunque les gusta coquetear. Se preocupan demasiado, lo que puede acarrear malestares gastrointestinales.

Aries de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Recibes buenas noticias respecto al asunto que te inquieta. Acabó la espera en tu actual empleo, y al fin alguien más descubre tus talentos y te invitará a sus filas con éxito total económico y profesional. La vida te devolverá el fruto de tus esfuerzos porque te gusta ayudar a los demás.

Tendrás que ser muy paciente con gente criticona e intolerante, te conviene ser diplomático. Puede haber roces o conflictos con la pareja o familia por temas monetarios.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

El dinero no te está rindiendo, porque no administras bien y gastas de más en tus gustos. Es momento de ahorrar. Recuerda que eres y resuenas energéticamente igual que las 5 personas más cercanas que te rodean.

Alguien puede estar afectándote con su inestabilidad emocional y baja vibración. Has visualizaciones rodeándote de luz divina, para subir tu frecuencia y así atraer riqueza y buena ventura. Si estás soltero, está por llegar un nuevo amor muy interesante.

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Tauro, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás en un periodo de gran actividad, ya sea en tu trabajo o negocio actual, o bien, remodelado, reconstruyendo o mejorando tu hogar u oficina. Es una limpia en todos los sentidos.

Sacarás lo caduco, te desharás de lo que ya no usas y te cuestionarás profundamente dónde y cómo deseas vivir los próximos 9 años de tu vida. Estás ante un gran reinicio, por esola situación se ha agitado; no te quejes y vibra alto, estás a punto de lograr gran éxito.

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Géminis, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Urge recuperar tiempo para ti mismo, salir a divertirte, fomentar encuentros y cercanía, hacer ejercicio y nutrición adecuada, que no te absorba el trabajo y la rutina. Solucionarás todos los pendientes que llegaron en racimo. Lo que inviertas en tus negocios o proyectos, lo recuperarás con gran velocidad.

Si llegó alguien nuevo a tu vida, ya sea en el amor o un posible socio, primero cerciórate muy bien de sus antecedentes, podría estar ocultando información.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Avanzas en tus proyectos, contra viento, marea y burocracia; sin embargo, hay temas personales o de salud que no te dejan avanzar. Estás muy enfocado en lo que pasó anteriormente y las dudas y temores están interfiriendo en tu ser y cuerpo, impidiéndote cambiar tu circunstancia y vibración.

Ten la certeza de que entras en un periodo de gran suerte y progreso. Suelta tu vieja personalidad y máscara, y como el Ave Fénix, date cuenta de que entras a una nueva humanidad.

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Leo, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Llegan eventos y situaciones que te sacan de tu zona de confort, sacudiendo toda tu circunstancia laboral y de vida. Tómalo con filosofía. Te toca avanzar, porque de la silla cómoda, nadie se levanta. Procura comunicarte más, porque tu exceso de cautela u omisión de datos específicos, aclaraciones puntuales y detalles, están haciendo falta entre colaboradores.

Hay cambio muy favorable de ámbito y área profesional, justo lo que necesitas para el próximo ciclo de tu vida.

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Libra de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Llegaron al mismo tiempo muchas situaciones que resolver. Los astros y las energías de luz te están protegiendo y dando alas para que entres en una etapa muy positiva de suerte, sabiduría, gozo y dinero para estar en paz.

Enfócate en lo que sí quieres sin quejarte y rodéate de personas propositivas, alegres y entusiastas. Si empiezas un nuevo negocio o estás por cambiar de trabajo o empresa, cerciórate de que, en verdad, es lo que quieres y necesitas.

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Escorpión de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Hay prisas y trabajo bajo presión. Además, tendrás que andar apurando a otros para que todo suceda a tiempo y en forma, ¡es agotador! Asegúrate de cobrar lo que sabes que vale tu trabajo, mantente firme. Si estás en pareja, te asombrará que esté tan amoroso y cooperativo. ¡Ya captó que contigo, por las buenas lo das todo!

Si estás soltero, al fin se decide esa persona con la que has estado coqueteando y te invita a salir. Cuidado con tus pastillas para dormir...

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Sagitario de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estarás desconfiado estos días, sabes y sientes que “alguien” te manda mala vibra, ya sea por envidia o competencia desleal. Coloca debajo de tu cama un recipiente de vidrio transparente con sal, vinagre blanco y 3 limones con una ligera apertura en cruz (hazlo con cuchillo).

En cuanto notes que se llena de bichos, espuma o se pudra, cámbialo, hasta notar mejoría. Encuentras soluciones ingeniosas a los problemas que te inquietan. Todo se resuelve con la pareja.

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Sagitario, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Estás presionado por situaciones que resolver, que no son pocas. Tu forma de decir las cosas tan directa puede herir susceptibilidades que empeoren la situación, ¡aguas! Tu impulso de avance laboral creativo es inmenso. Estás en la recta final para lograr tu objetivo, ¡Falta poco!

Con tu pareja o pretendiente, los reproches no servirán de nada. Cambia tu actitud, reacciona de otra manera más inteligente, para que se dé cuenta de que si no hace su parte, tú no estarás ahí.

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Acuario de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

No le cuentes tus cosas ni les pidas consejos a personas de visión limitada, solo retrasarías tu proceso de avance. Es mejor avanzar y dar solución inmediata a esa preocupación que te trae inquieto, así destruirás el obstáculo con tu oportuna acción.

¡Deja de pensarlo tanto! Es hora de buscar un buen puesto o dar el salto cuántico en tu quehacer creativo laboral, con estructura, disciplina y la mercadotecnia adecuada, así nada ni nadie te parará, ¡es tu momento!

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Acuario, horóscopo de hoy 13 al 19 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 13 al 19 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo

Aprendes temas y conceptos nuevos, lo que te permite actualizarte y reinventarte. Estás en un momento de suerte y muchos querrán acercarse a tu fogón para beneficiarse de ti. Sé cauteloso y solo acepta lo que te sume.

Hay un pequeño bache económico, pero te repondrás rápidamente. Si ya encontraste tu alma gemela, querrá dar el siguiente paso con compromiso. Si aún no estás seguro, es mejor hablarlo claro.

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