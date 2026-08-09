Daniela Romo habla de la dura batalla contra el cáncer que enfrentó: “La prueba más difícil”

Daniela Romo ha enfrentado diversos retos relacionados con su salud a lo largo de su vida. Hace un par de años, la actriz y cantante tuvo que someterse a una cirugía para retirarle una hernia en la columna que afectaba su movilidad.

Sin embargo, una de las pruebas más duras que ha enfrentado fue su batalla contra el cáncer, luego de que le detectaran un tumor maligno. Daniela logró superar la enfermedad y hoy es considerada un caso de éxito, pero aquella experiencia dejó una huella permanente en su vida.

La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre lo que significó enfrentar el cáncer y cómo cambió su manera de ver la vida. ¿Cómo fue esta dura etapa para Daniela Romo? Te contamos.

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Daniela Romo / IG: @danielaromoweb

¿Qué tipo de cáncer le fue diagnosticado a Daniela Romo?

Daniela Romo recibió un diagnóstico de cáncer de mama hacia finales de 2011, cuando durante un chequeo médico de rutina los especialistas detectaron un tumor maligno en uno de sus senos.

De acuerdo con el doctor Alberto Villalobos Prieto, entonces presidente de la Sociedad de Hematología, Quimio y Radioterapia del Centro de Cáncer del Hospital ABC, los estudios determinaron que se trataba de un carcinoma ductal de mama, con un tamaño aproximado de 1 por 0.9 por 0.5 centímetros.

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Daniela Romo / Redes sociales

¿Cómo enfrentó Daniela Romo el diagnóstico?

Actualmente, Daniela Romo se encuentra libre de cáncer y ha contado que el tumor fue detectado y atendido a tiempo, lo que permitió evitar que la enfermedad avanzara.

Después de recibir la noticia sobre el hallazgo, la actriz decidió someterse a una cirugía para retirarlo. El procedimiento se realizó el 4 de noviembre de 2011 y, de acuerdo con lo que ha relatado, el tumor fue extirpado con éxito.

Daniela también reveló que decidió mantener el diagnóstico en secreto ante su mamá, pues no quería preocuparla ni hacerla pasar por un momento de angustia mientras ella enfrentaba la enfermedad.

Como parte de su tratamiento, la actriz tuvo que someterse además a quimioterapia de manera preventiva. Afortunadamente, logró completar este proceso con éxito y, con el paso de los años, se ha mantenido libre de la enfermedad.

En aquel momento, los especialistas dieron a conocer el estado de salud de la actriz mediante un comunicado en el que explicaron que el tumor había sido completamente extirpado y que Daniela continuaría con un tratamiento de quimioterapia adyuvante, es decir, como medida preventiva:

"“En relación a Teresita Presmanes Corona (Daniela Romo), portadora de carcinoma ductal de mama de 1 cm por 0.9 x 0.5 cm, fue totalmente extirpado por Fernando Cordera, cirujano oncólogo egresado de la Clínica Mayo Rochester de Minnesota. Daniela actualmente recibe tratamiento de quimioterapia adyuvante (es decir, preventiva) a base de Taxol semanal”. Alberto Villalobos Prieto, presidente de la Sociedad de Hematología, Quimio y Radioterapia del Centro de Cáncer del hospital ABC

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Daniela Romo / IG: @danielaromoweb

¿Cuál es el estado actual de Daniela Romo?

Actualmente, Daniela Romo goza de buena salud y continúa vigente en el medio artístico, donde suma más de cinco décadas de trayectoria. La actriz y cantante se prepara para formar parte de la próxima telenovela ‘Corazón de Marruecos’.

En una entrevista reciente para ‘Hoy’, Daniela se mostró agradecida y honrada por la vida que tiene y, al recordar el cáncer que enfrentó hace más de una década, dejó claro que, aunque fue una experiencia importante en su vida, no considera que haya sido la prueba más difícil que le ha tocado enfrentar.

“No, no ha sido la prueba más difícil. Ha sido una sde las pruebas más difíciles, pero no la más... Honrar la vida es algo que uno tiene y debe hacer, sobre todo cuando pasas por esas aguas turbulentas” Daniela Romo

La actriz ha demostrado que aquella etapa quedó atrás y que actualmente disfruta de su carrera, nuevos proyectos y una vida que, según sus propias palabras, valora profundamente.

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