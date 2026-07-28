¿Esposa de Emmanuel está al borde de la muerte? Hijo del cantante rompe el silencio tras preocupantes rumores

Hace algunas semanas, se reportó que, presuntamente, la esposa de Emmanuel estaba al “borde de la muerte”. Según se dijo, presuntamente su enfermedad había avanzado a tal punto que ya no había nada que hacer por ella. En medio de la incertidumbre, Alexander Acha, hijo del artista, rompe el silencio y aclara toda esta situación. ¿Realmente su madre está crítica? Te contamos los detalles.

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Alexander Acha rompe el silencio sobre los rumores acerca de la salud de su mamá / Mezcalent

¿Qué enfermedad padece la esposa de Emmanuel?

En su momento, el periodista Emilio Morales informó que, presuntamente, Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel, estaba en una etapa muy avanzada de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.

Señaló que los doctores, presuntamente, no le daban ni un mes de vida y que la familia estaba sumamente afectada por toda esta situación. Si bien no ofreció más detalles, sostuvo haber obtenido estos datos de fuentes fidedignas.

“Lamentablemente, la esposa de Emmanuel, Mercedes Alemán, nieta del expresidente Miguel Alemán, está en la etapa final porque también padece ELA… padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y está en la etapa final. De hecho, quien me lo contó es una persona que está muy cercana a ella, no le dan ni un mes de vida. Lamentablemente, Mercedes, la esposa de Emmanuel, la está pasando muy mal”, indicó.

Cabe mencionar que la familia no ha querido decir directamente cuál es el padecimiento que tiene Mercedes. En el pasado, sí han mencionado que tiene una fuerte enfermedad que la ha limitado mucho.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Ya hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, ni acariciarnos”, dijo Alexander Acha, hijo de Emmanuel y Mercedes Alemán, en 2025.

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La esposa de Emmanuel lleva años luchando contra una dolorosa enfermedad / Redes sociales

Hijo de Emmanuel aclara el verdadero estado de salud de su mamá, Mercedes Alemán

En entrevista para ‘Ventaneando’, Alexander Acha habló sobre la salud de su mamá, Mercedes Alemán. De forma clara y breve, desmintió todos los rumores. Señaló que, si bien la esposa de Emmanuel no se encuentra del todo bien, tampoco está “al borde de la muerte”, como se dijo.

“Bien, está estable. Cargando con mucha dignidad su cruz, su enfermedad, pero está bien, está estable, no está crítica ni nada”. Alexander Acha

También aprovechó para mencionar que está en un viaje familiar. Contó que este será un paseo que le permitirá reconectar con sus allegados.

“Ahorita estamos todos juntos, disfrutando de una semanita de vacaciones para reencontrarnos porque vivimos fuera todos”, resaltó.

Hasta el momento, Emmanuel no ha hecho declaraciones acerca de este tema. En tanto que sus seguidores le han deseado todo lo mejor en esta etapa tan complicada.

¿Quiénes son los hijos de Emmanuel y Mercedes Alemán?

Debido a que Mercedes Alemán no es una figura pública, no se saben muchos datos sobre ella. Se conoce que se casó con Emmanuel durante la década de los 70. Desde allí, han mantenido un matrimonio sólido. Tuvieron tres hijos que son:

Alexander Acha: El más conocido de los tres. Siguió los pasos de su papá en la música.

El más conocido de los tres. Siguió los pasos de su papá en la música. Giovanna Acha: Se ha mantenido lejos del ojo público. Solo se sabe que está casada.

Se ha mantenido lejos del ojo público. Solo se sabe que está casada. Martinique Acha: La menor de los tres. Tampoco es figura pública. Trabaja como maestra de filosofía.

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