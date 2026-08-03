Yuri revela que enfrentó terrible diagnóstico de cáncer; asegura que su vida estuvo en riesgo: “No estaría aquí”

Yuri ha enfrentado golpes muy duros a lo largo de su vida, como la muerte de su madre, un hecho que la sumergió en una profunda depresión.

Ahora, la cantante recordó otro momento que marcó un antes y un después: el día en que recibió un inesperado diagnóstico de cáncer de intestino. Yuri reveló que, de no haberse detectado a tiempo, el padecimiento habría puesto en riesgo su vida. ¿Cómo enfrentó el diagnóstico y qué tratamiento recibió? Te contamos.

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Yuri / Redes sociales

¿Cómo descubrieron los médicos que Yuri tenía cáncer?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Yuri contó detalles de cómo los médicos descubrieron el duro diagnóstico que enfrentaba.

Durante la pandemia, la cantante se sometió a una cirugía para retirarse la vesícula. Como parte del procedimiento, los médicos decidieron revisar el estado de sus órganos para determinar si alguno había sufrido afectaciones por el COVID-19. Sin embargo, al revisar la parte baja de su intestino, encontraron un tumor maligno.

“Cuando a mí me operan de la vesícula, el doctor dijo ‘si ya la tenemos con la cámara, vamos a checar sus órganos para ver cómo están por el covid'; y al final del intestino, un tumor de centímetro y medio.” Yuri

Yuri explicó que se trató de una operación de hallazgo, es decir, una lesión que fue descubierta de manera inesperada durante una cirugía que originalmente tenía otro objetivo.

La cantante también reveló que los médicos le advirtieron que era necesario retirar el tumor cuanto antes. Según contó, si la intervención se hubiera retrasado dos meses, habrían tenido que quitarle la mitad del intestino y, de no haberse atendido a tiempo, el cáncer podría haber hecho metástasis.

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Yuri habló sobre su diagnóstico de cáncer / Captura de pantalla

¿A qué edad le diagnosticaron el cáncer a Yuri?

Durante la entrevista, la cantante relató que todo este proceso ocurrió hace cuatro años, en plena pandemia, cuando tenía 59 años. Actualmente, Yuri tiene 62 años.

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Yuri / Redes sociales

¿Qué tratamiento recibió Yuri para combatir el cáncer de intestino?

Durante su concierto en el Auditorio Nacional, los medios notaron que Yuri llevaba un parche en el abdomen. En entrevista, la cantante explicó que se trata de un parche hormonal que utiliza para reemplazar las hormonas que su cuerpo dejó de producir de manera natural debido a la menopausia.

Yuri también señaló que, debido al diagnóstico de cáncer que enfrentó, no puede tomar hormonas de la manera convencional. Por ello, actualmente utiliza este parche como parte de su tratamiento hormonal.

“Yo no puedo tomar hormonas porque tuve cáncer en el intestino. Yo me pongo ese parche porque me ayuda a controlar.” Yuri

En cuanto al cáncer, la cantante explicó que el tumor fue retirado mediante una cirugía de extirpación, procedimiento que logró realizarse a tiempo para evitar mayores complicaciones.

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Yuri / Instagram

Los antecedentes familiares de cáncer que tiene Yuri

En la misma entrevista, Yuri contó que existen antecedentes de cáncer en su familia, pues tanto su mamá como su hermana enfrentaron esta enfermedad. La cantante consideró que esta historia familiar pudo haber sido un factor relacionado con el diagnóstico que recibió.

Yuri relató que su mamá tuvo cáncer en dos ocasiones: la primera, cuando era joven, en el brazo, y posteriormente en la matriz. Además, reveló que a su hermana le tuvieron que retirar un riñón debido a un cáncer.

“Mi mamá tuvo cáncer de niña en el brazo, casi le amputan el brazo cuando era jovencita y la libró. Después tuvo cáncer de matriz... Después a mi hermana le quitaron un riñón, también por cáncer...” Yuri

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