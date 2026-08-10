Actor de ‘La rosa de Guadalupe’ fue desahuciado tras diagnóstico de cáncer, firma para recibir “muerte digna”

Hace algunos días se dio a conocer el sensible fallecimiento del papá de una competidora de ‘Survivor México’ a causa de cáncer de páncreas.

Esta enfermedad no da tregua, pues hace unos meses también se supo que Horacio Beamonte, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, recibió un delicado diagnóstico que puso su vida en riesgo debido a la complejidad de su padecimiento.

Ahora, el actor ha tomado una sensible decisión respecto a cómo quiere vivir esta última etapa de su vida, luego de conocer el difícil pronóstico que enfrenta.

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Horacio Beamonte / Redes sociales

¿Qué diagnóstico recibió Horacio Beamonte y qué tratamiento ha recibido?

En abril de 2025, a Horacio Beamonte le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda y los médicos le dieron un pronóstico de entre cuatro y ocho meses de vida si no se sometía a quimioterapia.

De acuerdo con su propio testimonio, el actor decidió rechazar las quimioterapias y otros tratamientos convencionales después de experimentar severos efectos secundarios. Ante esta decisión, fue considerado “desahuciado” y se mantuvo bajo un pronóstico reservado.

“He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor en el incmnsz durante y hasta el final del proceso.” Horacio Beamonte

Ahora, ante la compleja situación que enfrenta, Horacio Beamonte comunicó que tomó la decisión de optar por la ortotanasia, que catalogó como “muerte digna”.

“Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna.” Horacio Beamonte

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Horacio Beamonte / Facebook

¿Qué es la ortotanasia y qué documentos firmó Horacio Beamonte?

Cuando se habla de ortotanasia, se hace referencia al proceso de permitir que una persona con una enfermedad grave y sin posibilidad de curación siga su curso natural hacia la muerte, sin recurrir a procedimientos médicos destinados a prolongar artificialmente la vida o la agonía del paciente.

A través de su cuenta de Facebook, Horacio Beamonte contó que, al acudir a su cita de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, tomó la decisión de firmar dos documentos importantes: la voluntad anticipada y la orden de no reanimación.

El primero permite que una persona exprese de manera libre e informada qué tratamientos médicos acepta o rechaza en caso de enfrentar una enfermedad grave, particularmente aquellos destinados a prolongar la vida, después de conocer sus pros y contras.

De acuerdo con lo escrito por el actor, esta decisión es parte del proceso que él ha elegido para permitir que su enfermedad siga su curso natural, acompañado de cuidados paliativos.

“Hoy fui a mi consulta a la Clínica del dolor (cuidados paliativos) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde me atienden de la Leucemia y aproveché para firmar la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación.” Horacio Beamonte

Por otra parte, la orden de no reanimación establece que, en caso de que el corazón o la respiración del paciente se detengan, el personal médico no deberá realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar restablecer sus funciones.

“Ya solo en cuanto pueda me haré una placa de identificación para colgar en mi cuello que lleve esas indicaciones. En fin, viviré hasta cuando mi Señor Jesucristo decida pedir mi espíritu.” Horacio Beamonte

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¿Cuál es el estado de salud actual de Horacio Beamonte?

A inicios de 2026, el actor estuvo hospitalizado debido a una trombosis en uno de sus ojos, la cual le provocó afectaciones en la visión y repercutió en su estado general de salud.

Días después, recibió el alta médica y, hasta el momento, permanece en casa bajo cuidados y en observación por parte del área de cuidados paliativos.

Aunque el cáncer ya llegó a su cerebro, Horacio Beamonte ha expresado que se mantiene confiado en sus creencias y es consciente de las decisiones que está tomando para tener una calidad de vida digna, de acuerdo con sus deseos, durante esta última etapa.

“Aqui sigo en pie y reportándome viendo y yendo hacia arriba y adelante mientras mi cuerpo y mi alma aguanten y el Señor me de fortaleza de espíritu.” Horacio Beamonte

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