Actor de Como dice el dicho revela cuánto tiempo de vida le queda tras ser desahuciado: “Solo Dios sabe”

El querido actor Horacio Beamonte, conocido por su trabajo en exitosas telenovelas como ‘Por amar sin ley’ y ‘Como dice el dicho’, ha conmocionado al medio artístico tras una desgarradora revelación. El actor confesó que fue desahuciado por los médicos, destapó el tiempo de vida que le fue diagnosticado.

¿Qué enfermedad tiene Horacio Beamonte, actor de Cómo dice el dicho, que fue desahuciado?

Horacio Beamonte, actor reconocido por su trayectoria en Televisa, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, un tipo particularmente agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea.

De acuerdo con su propio testimonio, decidió rechazar las quimioterapias y los tratamientos convencionales luego de sufrir efectos secundarios severos. Ante esta decisión, los médicos lo consideraron “desahuciado” y le dieron un pronóstico de entre cuatro y ocho meses de vida en caso de no continuar con el tratamiento.

¿Por qué Horacio Beamonte rechazó las quimioterapias contra la leucemia que padece?

Horacio Beamonte reveló para TVNotas que decidió renunciar totalmente a los tratamientos convencionales. Sin rodeos, el actor afirmó haber rechazado quimioterapias, medicamentos y cualquier protocolo médico recomendado para atender la leucemia.

“Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos” , afirmó el actor.

En busca de dar una razón, Beamonte aclaró que su decisión fue apegada a un sentimiento de fé, acompañada de un tema religioso

“Estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que es el que si así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él”, comentó Horacio Beamonte.

Cuando se le cuestionó sobre el uso de algún tratamiento alternativo, Beamonte también lo rechazó, pues no quería estar “esclavizado” a nada.

¿Cuánto tiempo de vida le queda a Horacio Beamonte tras abandonar el tratamiento, según sus médicos?

El actor Horacio Beamomonte reveló a TVNotas cuánto tiempo de vida le queda tras dejar el tratamiento contra la leucemia, esto reveló.

“Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida”, expresó Horacio Beamonte, subrayando que, contra todo pronóstico, lleva ocho meses con vida.

“Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe, pero quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado porque desde que mi madre dio el grito de auxilio la gente apoyó y bendijo a toda la gente”, comentó a TVNotas.

Además reveló que se encuentra muy consciente de su decisión de las consecuencias apegado a su fe y al apoyo de su madre que ha sido incondicional en este momento.

“Ha sido un proceso complicado, porque es una enfermedad que va a tener un avance. Estoy consciente del proceso; sé que van a venir ciertos cambios en mi salud y en mi cuerpo. Ahí vamos, con el apoyo incondicional de mi madre. Es duro, pero con la fe he podido soportar las cosas que vienen.”, finalizó.

