Horóscopo de hoy 17 de agosto de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Leo. Aquellos nacidos en este signo siempre están elaborando estrategias y planificando. Buscan ser más productivos. Prestan mucha atención a los detalles. Son exageradamente perfeccionistas y cerebrales. Pueden ser muy duros con ellos mismos, nunca están satisfechos con sus logros. El mundo material, ganar dinero y vivir bien son su prioridad. Son protectores natos.

Aries de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Defenderás tus pertenencias, espacio, trabajo y finanzas, porque te has sentido estafado o abusado de una manera u otra. Alguien quiere desesperarte para que hables de más. ¡No caigas en la trampa! Por ley de karma te llega dinero por donde menos lo esperas. Harás un excelente negocio, pero no lo cuentes a nadie, ni a los más cercanos, porque hay muchas envidias alrededor. Alguien acabará aceptando su mal proceder. Hazte una limpia y prende incienso en tu casa.

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Aries, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Puede que estés desilusionado, porque te sientes abandonado por alguien, pero todo es perfecto, porque eso te empujará a una nueva faceta de tu vida. Sueltas todas las dependencias que ya no te convienen. Vas hacia rumbos más tranquilos y alegres. No prestes dinero, porque no te lo regresarían. Logras proyectos y labores que, aunque no son excelentemente remunerados, mantendrán a flote tu economía. Será un ensayo eficiente para tu gran oportunidad que está por llegar.

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Tauro, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Aunque las cosas no te salgan al primer intento, estás afinando detalles y perfeccionando tu método. Habrá grandes posibilidades. Muchos atenderán tu convocatoria, pero hay que asegurarse de escoger lo más luminoso y armónico para todos los involucrados. ¡Decrétalo así! Dejarás el anonimato, regresas al mundo, ya sea a través de las redes sociales, conferencias o asesorías. Llega algo o alguien que te coloca como líder o bien, mejoras de puesto.

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Géminis, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Analiza todas las propuestas que te llegan, pero no te precipites, porque está por llegar una gran oportunidad o proyecto. Espera el cliente, la empresa o el arreglo perfecto, no te conformes con menos. ¡Ten paciencia! Se te facilitarán los viajes y traslados. Tus horizontes de ensanchan. Si hay debate en tu zona laboral, tómalo con filosofía. Simplemente hay que llegar a acuerdos, exponer tus puntos y escuchar a los demás. Te saldrán bien los negocios que traes en mente.

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Cáncer, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Leo de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Estás por liberarte de cargas pesadas, todo se te juntó, porque dejaste que se apilaran los pendientes, objetos, papeles, trámites y decisiones. La vida te está poniendo un ultimátum, ya te enviaron todas las señales y ahora ha llegado el momento de la verdad. Habrá que tomar al toro por los cuernos y embarcarte en la acción y movilización, y ordenarlo todo. Después del eclipse del día 12 en Leo, verás ascensos, firma contratos y llamadas importantes.

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Leo, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te sentirás muy a gusto en tu casa, ya sea que la acabes de remodelar o que simplemente tienes más tiempo para gozarla. Estás cerrando un ciclo laboral, una etapa, una transición que puede ser incómoda al principio, pero que te moverá hacia rumbos mucho más interesantes, significativos y económicamente afortunados, aunque ahora lo sientes como arena movediza bajo tus pies. A través de tus contactos encuentras un excelente puesto laboral.

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Virgo, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Libra de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Conectarás muy fuerte con tu espiritualidad e intuición. Se te da el don profético, porque presentirás y verás las situaciones antes de que lleguen. Tu mente estará más libre y ligera, regalarás muchas cosas, limpiarás tu casa, y recibirás a tus cercanos con gusto y comida rica. Estás listo para dar el paso que sigue, ya sea cambiarte de casa o trabajo, buscar un nuevo círculo de amistades con intereses mutuos, o bien escribir un libro o pintar. Los niños se acercarán a ti.

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Libra, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026

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Escorpión de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Tendrás que rendir cuentas en una empresa, ya sea sobre un presupuesto, el trabajo realizado o algo que no salió bien, porque alguien de tu equipo laboral descuidó sus obligaciones y te echarán la culpa, pero saldrás bien librado al final. Hay prisas y mucho trabajo por realizar. Ha habido inconvenientes, pero nada que no se pueda solucionar. Llegan reconocimientos, premios, promociones y nuevas asociaciones. Al mismo tiempo te desharás de un negocio que ya no te reditúa.

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Escorpión, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Hay reuniones y negociaciones muy positivas. No permitas que quieran pagarte menos, porque sí tienen los recursos. Sé firme y lograrás un buen acuerdo. Te portarás a la altura, darás lo mejor de tu profesionalismo y todos quedarán encantados. Si estás con tu alma gemela, puede haber boda o vivir juntos. Si ya no aguantas a tu pareja, llegarás a tu límite y decidirás poner tierra de por medio cuando menos por una temporada, para pensar bien tu próximo paso.

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Sagitario, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te costará trabajo despedirte de alguien. Lo sacarás de tu vida. Sentirás que ya te pesa su presencia o la responsabilidad que les unía. Es perfecto, porque estás empezando un nuevo ciclo y es importante deshacerse de lo que te limita. Si tienes pareja, le darás más espacio en tu vida, y crearás familia y convivencia. Cuidado con las alergias y catarros. Hay invitaciones, amigos divertidos y creatividad. Querrás paz mental para crear, escribir, pintar, meditar o simplemente trabajar.

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Capricornio, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026

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Acuario de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

Tu vida toma rumbos definitivos, algo está llegando a su fin. Habrá que reinventarse en todos los sentidos. Realmente este proceso es totalmente necesario para que te decidas a avanzar, porque no entendiste a la primera. La vida te da una patadita amorosa para lanzarte a lo que sigue por tu más alto bien. Puede haber mudanza o que tengas que cambiar tus posesiones de un lugar a otro.

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Acuario, horóscopo del 17 al 23 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 17 al 23 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Los demás te pedirán que los escuches más, porque ellos también son valiosos e interesantes, para que bajes tu ego y te ubiques. Descubrirás miles de opciones laborales y económicas que no habías visto o planeado. Una nueva realidad y horizontes se abren ante ti. Vuelves a gozar de abundancia. No sobrepienses todo, permite que la nueva vibración entre por tu coronilla y llene todo tu cuerpo y tu mente. Estás por firmar contratos importantes ¡sube tu energía!

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