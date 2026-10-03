Conductor de televisión revela en programa su diagnóstico de cáncer testicular, tras hallar un “bultito” | VIDEO

Un tenso y preocupante momento se vivió durante una reciente transmisión de un reconocido programa de televisión, cuando un conductor, hijo del actor que dio vida a Superman, reveló que fue diagnosticado con cáncer testicular, una noticia que cambió drásticamente su vida. Te decimos de quién se trata.

Conductor de televisión anuncia diagnóstico de cáncer testicular, durante programa EN VIVO / Pixabay

¿Quién es el conductor de noticias que fue diagnosticado con cáncer testicular?

Se trata del corresponsal de ABC News, Will Reeve, quien compartió por primera vez detalles sobre su diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de atender cualquier cambio en el cuerpo.

Will reveló que a sus 34 años fue diagnosticado con cáncer testicular, una enfermedad que posteriormente se extendió a los ganglios linfáticos de su abdomen.

Según su testimonio, el primer indicio apareció en abril pasado, cuando Reeve detectó un bulto sensible en uno de sus testículos mientras se encontraba en la ducha. En un principio pensó que no se trataba de algo importante y que posiblemente desaparecería por sí solo.

Te puede interesar: Humberto Padgett, periodista mexicano, es desahuciado tras diagnostico de cáncer de lengua: “Es incurable”

Will Reeve junto a su esposa / Redes sociales

¿El conductor Will Reeve está libre del cáncer testicular que le diagnosticaron?

Luego de hallar dicho “bultito”, los estudios confirmaron sus temores y, a principios de mayo, Reeve fue sometido a una orquiectomía para retirar el testículo afectado. El procedimiento es utilizado como parte del tratamiento contra el cáncer testicular.

Aunque inicialmente esperaba que el diagnóstico representara solamente un obstáculo temporal, nuevos análisis revelaron que aproximadamente 95 por ciento del cáncer correspondía a carcinoma embrionario, una forma agresiva de la enfermedad.

Los médicos determinaron entonces que necesitaba una intervención adicional. El 10 de junio, Reeve pasó por una cirugía de aproximadamente seis horas para retirar varias decenas de ganglios linfáticos ubicados en el abdomen.

El periodista continuó trabajando durante parte del tratamiento y alternaba sus jornadas entre los estudios de Good morning America y el hospital. Para intentar conservar su cabello recurrió también al enfriamiento del cuero cabelludo durante las sesiones.

Actualmente, Reeve se encuentra libre de cáncer, de acuerdo con el chequeo que recibió el 8 de septiembre. Sin embargo, deberá someterse inicialmente a estudios de imagen y análisis de sangre entre tres y cuatro veces al año para vigilar cualquier posible recurrencia.

Lee: Myrka Dellanos, periodista y conductora, revela diagnóstico de cáncer y cirugía: “Me tengo que cuidar”

¿Cuál es la trayectoria de Will Reeve?

Will Reeve es un periodista y corresponsal estadounidense, reconocido principalmente por su trabajo para ABC News y sus apariciones en Good morning America,

Reeve decidió desarrollar una carrera en los medios de comunicación. Estudió en Middlebury College, donde se graduó en 2014. Posteriormente comenzó a trabajar en televisión y medios digitales, hasta incorporarse a ABC News como corresponsal.

Su trayectoria periodística lo ha llevado a cubrir diferentes acontecimientos.

Tal vez te interese: Periodista deportivo y exintegrante de TUDN y Fox Sports revela batalla con el cáncer: “Me retiraron tumores”