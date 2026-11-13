Muere querida actriz e influencer a los 25 años tras luchar contra agresivo cáncer: “Su cuerpo ha descansado”

A unos días del fallecimiento de la primera actriz Regina Torné, el mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de una querida actriz e influencer colombiana, quien perdió la vida a los 25 años de edad.

Su caso fue muy conocido, pues compartió gran parte de su lucha contra un agresivo cáncer a través de sus redes sociales, donde recibió numerosas muestras de apoyo y cariño, más allá de su trayectoria artística.

¿De quién se trata y qué tipo de cáncer enfrentó? Te contamos.

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Luto en el mundo del espectáculo / Canva

¿Quién fue la actriz e influencer colombiana que murió a los 25 años?

La actriz colombiana que falleció a sus 25 años fue Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Amatista, quien también fue creadora de contenido, luego de dedicar gran parte de su vida al mundo artístico y compartir sus experiencias con sus seguidores.

Desarrolló una carrera en distintas disciplinas como la actuación, el canto y la danza. Además de su faceta artística, Cata Amatista ganó reconocimiento en plataformas digitales, donde compartía aspectos de su vida personal, sus proyectos y su pasión por el arte. Con el paso del tiempo, también decidió utilizar sus redes sociales para documentar el difícil proceso de salud que enfrentaba.

La noticia de su muerte fue anunciada el 12 de noviembre, a través de un mensaje publicado por sus familiares en sus redes sociales. En él confirmaron que la joven había muerto a consecuencia de un agresivo cáncer contra el que luchó durante aproximadamente tres años.

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Cata Amatista, actriz e influencer colombiana que murió a los 25 años / Instagram

¿Qué tipo de cáncer enfrentó Cata Amatista?

Cata Amatista fue diagnosticada con meduloblastoma cerebeloso el 23 de marzo de 2023, luego de comenzar a presentar fuertes dolores de cabeza al realizar actividades físicas. Tras someterse a diversos estudios médicos, los especialistas encontraron un tumor de aproximadamente cuatro centímetros en el cerebelo, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para retirarlo.

Se trataba de un cáncer cerebral agresivo que, pese a los tratamientos a los que se sometió, continuó avanzando. La joven recibió cirugías, quimioterapias y radioterapias; sin embargo, la enfermedad se extendió a otras zonas de su sistema nervioso, incluida la columna vertebral.

Durante los aproximadamente tres años que enfrentó esta enfermedad, Cata decidió compartir gran parte de su proceso a través de sus redes sociales. Desde sus primeros tratamientos hasta los momentos más complicados, la actriz e influencer documentó su lucha.

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¿Cómo fue la lucha de Cata Amatista contra el cáncer cerebral?

Durante los tres años que enfrentó el cáncer, Cata Amatista atravesó distintas etapas de tratamientos, cirugías y complicaciones que documentó en sus redes sociales. Aunque al principio parecía que había logrado superar la enfermedad, posteriormente recibió noticias que cambiaron el rumbo de su recuperación.

Después de su primera cirugía en marzo de 2023, los estudios confirmaron que el tumor era maligno y que había vuelto a crecer. En junio de 2024 tuvo que someterse a una segunda operación, seguida de varias sesiones de quimioterapia y radioterapia. Durante varios meses, los resultados de sus estudios fueron favorables e incluso llegó a concluir con éxito esa etapa del tratamiento.

Sin embargo, en marzo de 2025, una resonancia magnética reveló que el cáncer había hecho metástasis en la columna vertebral, por lo que tuvo que someterse a otra cirugía y recibir radioterapia en la zona afectada.

La situación se complicó nuevamente en noviembre de 2025, cuando los médicos descubrieron que el cáncer se había extendido a las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Esto significó un nuevo golpe para Cata, pues tuvo que buscar otras alternativas para combatir la enfermedad. Por ello, a inicios del 2026 solicitó apoyo para viajar a Argentina y recibir un tratamiento especializado que representaba una nueva esperanza para ella.

A través de sus publicaciones, la joven compartió sus avances, las dificultades económicas para continuar con su atención médica y el deseo que tenía de seguir viviendo. Incluso, en febrero de 2026, se reportó que había recibido 38 quimioterapias y 60 radioterapias, además de haberse sometido a tres cirugías entre el cerebro y la columna.

Finalmente, después de más de tres años de lucha contra la enfermedad, su familia confirmó su fallecimiento el 12 de noviembre de 2026. En su mensaje de despedida, sus seres queridos agradecieron a todas las personas que la acompañaron durante este proceso y pidieron que Cata fuera recordada por su alegría, su amor y su pasión por la vida, más allá del cáncer que enfrentó.

“Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros.

Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. A quienes hicieron parte de su proceso y a quienes, desde sus hogares y a través de estas redes, estuvieron pendientes de ella, enviándole tanto amor. Gracias por hacerle sentir que nunca estuvo sola. Gracias, Cata, por tanto. Por enseñarnos a vivir bonito, por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo.

Te amamos infinitamente. Hasta siempre, nuestra niña de luz.” Familia de Cata Amatista

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