¿De qué murió Regina Torné? Estos son los problemas de salud que enfrentó la villana de telenovelas

Desafortunadamente hace algunos días se dio a conocer la inesperada muerte de Regina Torné, actriz reconocida por haber formado parte de producciones como ‘El Chavo del 8’ y por supuesto, ‘Como agua para chocolate’.

Antes de su muerte trascendieron algunas detalles sobre su estado de salud, pero, ¿qué enfermedades padecía? ¿Su muerte estuvo relacionada con algún problema de salud? Esto es lo que se sabe.

Se confirmó la muerte de Regina Torné el 11 de noviembre / Redes sociales.

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¿Cuándo murió Regina Torné?

Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se dio a conocer el inesperado fallecimiento de Regina Torné a la edad de 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales.

“La ANDA lamenta profundamente el sensible fallecimiento d nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as. Descanse en paz”, se lee.

La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as Descanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

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¿Qué enfermedades tenía Regina Torné antes de morir?

Luego de que se diera a conocer el inesperado fallecimiento de la actriz, las preguntas acerca de su estado de salud empezaron a saltar, sobre todo porque de primera instancia no se dieron más detalles acerca de su deceso.

Respecto a su estado de salud, se sabe que en noviembre de 2025, la actriz sufrió una caída que le trajo varias consecuencias, como dificultad para caminar. Su recuperación fue lenta, no obstante no tuvo nada que ver con su muerte.

De acuerdo a los dichos de el Licenciado Vega, amigo cercano de Regina Torné a ‘De primera mano’, ella era una mujer sana, por lo que su muerte sin duda sorprendió a su entorno cercano.

La periodista Rosario Murrieta aseguró que su fallecimiento había ocurrido por causas naturales, pues la actriz ya tenía 82 años, descartando de esta manera que la causa de muerte estuviera relacionada con algún padecimiento: “Falleció dormida y no tenía problemas de salud, simplemente fue la edad”.

Regina Torné no tenía ninguna enfermedad que haya causado su muerte / Redes sociales

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¿Cómo fue el funeral de Regina Torné en la Ciudad de México?

Aunque Regina Torné en vida aseguró que quería morir en Puebla, ciudad en la que vivió los últimos años de su vida, falleció en la zona del Ajusco en la Ciudad de México.

Como era de esperarse, su servicio fúnebre también se llevó a cabo en la Ciudad de México, y TVNotas estuvo presente en exclusiva, sin embargo, el acceso estuvo limitado a familiares y amigos debido a que la última voluntad de Regina Torné es que su velorio fuera privado.

Se especula que Regina Torné no pudo despedirse de su única hija, Regina del Pilar Campos, pues desde hace 20 años se encuentre en prisión por su participa en el secuestro y homicidio calificado de Maribel Monroy Flores.