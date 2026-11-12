Muerte de Regina Torné: Actriz habría mantenido una relación secreta con una mujer en los 70, ¿qué más se sabe?

La devastadora noticia de la muerte de Regina Torné llegó durante la tarde del 11 de noviembre, vistiendo de luto a al escena nacional. Una de las historias que se desconoce entorno a su vida, fue la de un supuesto romance con una mujer hace más de 50 años. ¿Qué más se sabe al respecto?

Se confirmó la muerte de Regina Torné el 11 de noviembre / Redes sociales.

¿Qué enfermedad padecía la actriz Regina Torné?

Hasta el momento, ni los familiares de Regina Torné ni su círculo cercano han revelado oficialmente las causas de su muerte. Lo que sí se ha confirmado es que la actriz falleció en su domicilio, en la Ciudad de México.

Se espera que en las próximas horas sus seres queridos, amigos y colegas del medio artístico anuncien los homenajes que se rendirán a su legado.

Mientras tanto, el público ha expresado su cariño con cientos de mensajes de despedida, en los que resaltan la huella que dejó su trabajo en la cultura popular mexicana.

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Regina Torné recordada por película Como agua para chocolate / Redes sociales.

¿La actriz Regina Torné tuvo un romance con una mujer en los años 70?

Junto con los homenajes a la actriz Regina Torné, muchos empezaron a recordar algunas de las polémicas que vivió a lo largo de su carrera pública.

La historia más repetida en cuanto a un presunto vínculo sentimental con una mujer fue con Virma González, quien fue Miss México en 1954. De acuerdo con el periodista Felipe Cruz, de Productora 69, ambas comenzaron con una amistad muy cercana que, con el tiempo, derivó en una relación sentimental que habría durado muchos años:

Ellas comenzaron a tener una amistad muy cercana, incluso llegó el momento en el que terminan iniciando una relación sentimental que duró muchos años. (...) Se hablaba de una relación emocional, una relación sentimental. Felipe Cruz

Según el mismo periodista, Torné también se habría involucrado con Rosa Furmahn, productora y actriz. Cruz relata que, cuando las veían juntas, un ejecutivo de la televisora habló con ellas y les pidió de manera cordial que moderaran su comportamiento, pues de lo contrario podrían ser vetadas de forma permanente:

Cuando las ven juntas a Rosa y Regina un ejecutivo de la televisora habla con ellas y les dijo de una forma cordial que moderaran su comportamiento o podrían ser vetadas permanentemente. Felipe Cruz

Cabe resaltar que esto nunca fue confirmado por la propia actriz, de hecho, prefirió guardar silencio sobre sus preferencias sexuales, aunque fue un tema abordado en el mundo del espectáculo desde hace muchos años.

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El supuesto romance entre Virma González y Regina Torné / Redes sociales

¿Por qué la hija de Regina Torné está en la cárcel?

Regina del Pilar Campos es la única hija de Regina Torné. Aunque madre e hija mantenían una relación cercana, el vínculo cambió de forma drástica a raíz de los hechos en los que se vio involucrada cuando era joven.

Regina del Pilar fue acusada de participar en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy Flores, ocurrido en enero de 2006. La víctima era esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, quien además mantenía una relación sentimental con Regina del Pilar.

Según las investigaciones, el 20 de enero de 2006 Maribel regresó a su domicilio después de llevar a su hija a la escuela. Ahí fue interceptada por Regina del Pilar y otros tres hombres que, presuntamente, habían sido contratados para cometer el crimen, debido a que Maribel se negaba a otorgarle el divorcio a Édgar.

Maribel fue golpeada, privada de la libertad y asesinada por asfixia ese mismo día. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado en la alcaldía Magdalena Contreras. Vecinos que presenciaron lo que ocurría alertaron a las autoridades, lo que permitió la detención de Regina del Pilar y de uno de los implicados.

Se ha señalado que, con el paso del tiempo, Regina Torné dejó de visitar a su hija en prisión, en parte por un supuesto cambio de residencia de la actriz.

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