Muere la querida actriz María Alicia Delgado, parte del elenco de “Derbez en cuando": ¿Qué se sabe?

Hace unos minutos, la periodista María Luisa Valdés, informó en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de la actriz mexicana María Alicia Delgado, a quien vimos en numerosos proyectos televisivos, desde comedias, y hasta telenovelas.

Carrera y trayectoria de la actriz María Alicia Delgado / Archivo TVNotas

¿De qué murió la actriz María Alicia Delgado?

Hasta el momento de esta nota, NO se han revelado las causas de la muerte de la actriz María Alicia Delgado, conocida también como “la Abuela”, pero la noticia ha conmocionado a la escena nacional.

Delgado se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana, siendo parte de proyectos icónicos no solo de comedia, si no también melodramas que han quedado en el recuerdo del público.

Durante los últimos minutos, se ha manejado la posibilidad de que el fallecimiento de María Alicia haya sido causado por cáncer , enfermedad que presuntamente enfrentaba desde hace un año.

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Informan muerte de la actriz María Alicia Delgado / Archivo TVNotas

Esta fue la trayectoria de la actriz María Alicia Delgado en televisión

María Alicia Delgado fue una comediante y actriz mexicana, originaria de Monterrey, Nuevo León, que ha hecho toda su carrera televisiva en Televisa.

Se hizo popular como una de las dos integrantes del programa Anabel. Trabajó principalmente en comedia y en títulos familiares.

Aquí algunos de sus programas más conocidos, según IMDB:



Fugitivas (2024),

(2024), ¿Tú crees? (2022-2023),

(2022-2023), Médicos, línea de vida (2019-2020),

(2019-2020), Una familia de diez (2019),

(2019), Ringo, la pelea de su vida (2019),

(2019), Enamorándome de Ramón (2017),

(2017), Nosotros los guapos (2016),

(2016), Amorcito corazón (2011-2012),

(2011-2012), Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010), entre muchos otros.

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