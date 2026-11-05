Eugenio Derbez se viste de luto: tras polémica con Vadhir Derbez y ruptura de José Eduardo, dice: “Descansa en paz”

La situación de la familia Derbez parece estar complicada actualmente, desde la separación de José Eduardo y Paola Dalay, hasta las acusaciones en contra de Vadhir. Ahora, es Eugenio Derbez el que preocupa en redes sociales, pues dedicó una emotiva despedida a una de sus compañeras más importantes, quien murió recientemente. ¿De quién se trata?

José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez en actuales polémicas / IG

¿Por qué Eugenio Derbez se encuentra de luto actualmente?

La muerte de la actriz y comediante mexicana, María Alicia Delgado, se confirmó el miércoles 4 de noviembre, dejando devastados no solo a millones de mexicanos que crecieron con sus programas, si no también, a amigos y colegas que fue reuniendo a lo largo de su trayectoria.

Uno de ellos es Eugenio Derbez, con quien hizo una cómica e histórica mancuerna en el programa Derbez en cuando, ambos dando vida a la pareja “Alz y Heimer”, dejando icónicos sketches que hicieron reír a millones de mexicanos.

Ante esto, muchos esperaban que Eugenio Derbez hablara al respecto, ya que convivió mucho tiempo con la querida actriz. ¿Qué mensaje le dedicó?

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María Alicia Delgado y Eugenio Derbez como “Alz y Heimer” / Redes sociales

Eugenio Derbez se despide de la actriz María Alicia Delgado

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, Eugenio Derbez publicó en sus redes sociales un video en el que recordó a quien fue su compañera de elenco en Derbez en cuando.

El video fue acompañado del siguiente mensaje:

Descanse en paz, María Alicia Delgado. Eugenio Derbez

La despedida fue “corta” según algunos comentarios hechos por internautas, pues criticaban al actor por su falta de “palabras":



“ Qué tan mal terminaron, para un mensaje tan frío ”,

”, " ¿Y ya? No pues que emotivas palabras para reconocerle su talento, trayectoria, compañerismo ”,

”, “ Esperaba más de tu mensaje para ella ”, entre otras críticas más.

Sin embargo, hubo otros más que defendieron y agradecieron que el actor tuviera esa atención con Delgado. ¿Tú qué opinas?

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¿Qué enfermedad padecía la actriz María Alicia Delgado?

Una vez confirmada su muerte, empezaron a conocerse más datos sobre el estado de salud de la actriz. Yodi Marcos, esposa de Carlos Benavides y amiga cercana de María Alicia Delgado, reveló que esta padecía cáncer de páncreas en fase avanzada, con metástasis en otros órganos:

Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal. Yodi Marcos

Según su relato, la actriz llevaba tiempo con malestares, pero rechazaba hacerse estudios médicos y recibir tratamiento. Fue hasta que un intenso dolor abdominal la llevó al hospital que los doctores se dieron cuenta de que la enfermedad estaba ya muy avanzada.

Yodi agregó que, unas semanas antes de fallecer, María Alicia estuvo hospitalizada y su salud empeoró. Incluso habría dejado claro que, de agravarse su situación, no quería que la reanimaran ni la intubaran:

Hace tres semanas yo llegué a su casa y ella tenía mucho dolor y la llevé a emergencias y ahí nos dijeron que tenía agua en el estómago y en un pulmón (...) El doctor Granados nos indicó que tenía que hacerle una punción para sacarle y drenarle el agua, cosa que ella no quiso, y ella me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, entubarla o cosas así que no lo permitiera. Yodi Marcos

Mientras tanto, el hijo de María Alicia Delgado (que vive con discapacidad) rompió el silencio recientemente, contando la tristeza con la que vive.

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