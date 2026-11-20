En estos últimos días, se ha confirmado la muerte de grandes celebridades, resurgiendo así el mito de la ‘Regla de tres’, el cual dice que si una celebridad fallece, otras dos lo harán poco después. Uno de los ejemplos más sonados fue cuando Paquita la del Barrio partió de este mundo en febrero de 2025. A los pocos días, se supo del deceso de Tongolele y Daniel Bisogno.

Lo mismo ocurrió esta semana. Y es que tres actores, dos de ellos mexicanos, fallecieron con pocos días de diferencia. Te contamos quiénes son y lo que se sabe de sus respectivos decesos.

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La Regla de tres es un mito que dice que si una celebridad muere, otros dos también lo harán en poco tiempo / Redes sociales

¿De qué murió Mona Guilmaín, hermana de Juan Ferrara y Lucía Guilmaín?

El 18 de noviembre se dio a conocer la muerte de Mona Guilmaín, hermana de Juan Ferrara y la fallecida actriz Lucía Guilmaín. Moma no solo se dedicaba a la actuación como sus hermanos, sino que también era promotora teatral y corredora de arte. Tenía 83 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). A través de redes sociales, lanzaron un comunicado lamentando el hecho y solidarizándose con la familia.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Mona Guilmain. Fue una promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana.Pertenece a la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmain. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. Tampoco se sabe si padecía algún tipo de enfermedad. Muchos creen que pudo deberse a complicaciones médicas relacionadas con la edad. No obstante, nada está confirmado.

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¿De qué murió Mona Guilmán? / Redes sociales

La muerte de Larry Poindexter, actor de ‘Hospital general’ y ‘Friends’

Durante el miércoles 18 de noviembre, se anunció la muerte de Larry Poindexter, actor de ‘Dr. House’ y ‘Friends’. Dentro de unas semanas iba a cumplir 67 años. De acuerdo con reportes oficiales, el histrión de origen estadounidense, se vio involucrado en un accidente en Los Ángeles.

Y es que Larry fue atropellado el 13 de noviembre, mientras iba a comprar comida. Si bien fue hospitalizado, falleció por la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento, no se han dado detalles de dónde o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que sus allegados tampoco han dado una declaración directa sobre el trágico hecho. Los fans han usado sus redes sociales para lamentar lo ocurrido y solidarizarse con la familia.

¿De qué murió Roberto Ruy, actor de ‘Rubí’ y ‘Clase 406’?

Durante el 19 de noviembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunciaron la muerte de Roberto Ruy, actor de ‘Rubi’ y ‘Clase 406’, a los 78 años. Era considerado uno de los mejores villanos de la televisión.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero ROBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, ‘Roberto Ruy’, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Actor de larga y reconocida trayectoria, cuyo trabajo y entrega dejan huella en nuestro gremio. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas o información sobre los ritos funerarios. La familia tampoco ha querido hablar al respecto.

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