A cinco años de la muerte de la actriz Lucía Guilmáin, la familia del querido actor Juan Ferrara enfrenta otra dolorosa pérdida.

Hace unas horas, se dio a conocer la muerte de Mona Guilmáin, también actriz, hija de Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara y Lucía Guilmáin.

¿Qué se sabe sobre su sensible fallecimiento? Te contamos.

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Muere Mona Guilmáin / Redes sociales

¿Quién fue Mona Guilmáin, hija de Ofelia Guilmáin?

Mona Guilmáin fue integrante de la reconocida familia de artistas mexicanos encabezada por la primera actriz Ofelia Guilmáin, madre de Juan Ferrara y la fallecida actriz Lucía Guilmáin.

A diferencia de sus heranos, Mona mantuvo un perfil más discreto en cuanto a su carrera artística y apariciones públicas. Sin embargo, mantuvo actividad en sus redes sociales en las que compartía fotografías y dedicaba publicaciones a su familia y colegas del medio artístico.

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Muere Mona Guilmáin / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mona Guilmáin?

La noche del 18 de noviembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) compartió en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Mona Guilmáin.

Aunque no ofrecieron detalles sobre la causa de su muerte, la organización publicó una esquela y reconoció a la actriz como parte de sus filas y envió sus condolencias a sus seres queridos, al formar parte de una de las dinastías actorales más importantes de México.

Asimismo, mencionó que, a lo largo de su trayectoria, Mona destacó como promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana.

“Fue una promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana. Pertenece a la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias.”, escribió la asociación.

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¿Quiénes fueron los hijos de Ofelia Guilmáin?

Ofelia Guilmáin fue una actriz española que llegó a México en 1939, como parte del exilio provocado por la Guerra Civil Española.

Ofelia tuvo cuatro hijos: Juan Ferrara, Lucía Guilmáin, Esther Guilmáin y Mona Guilmáin. Los tres primeros siguieron sus pasos en el medio artístico, mientras que Mona también tuvo vínculos con el mundo de la cultura, aunque sin tener tanto foco, en comparación con sus hermanos. Así, Ofelia Guilmaín dejó un legado artístico que se extendió a varias generaciones de su familia.

La muerte de Mona Guilmáin viste de luto al mundo del espectáculo, a pocos días del fallecimiento de la primera actriz, Regina Torné.

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