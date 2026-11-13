Actor de ‘La familia P. Luche’ murió solo en su casa; revelan la desgarradora forma en que lo encontraron

La muerte del actor de ‘La familia P. Luche’ dejó nuevas interrogantes. Tras varios días sin tener noticias de él, sus familiares acudieron a su domicilio y se llevaron una dolorosa sorpresa. Un amigo cercano reveló los detalles de cómo encontraron sin vida al intérprete, quien meses antes había pedido ayuda por sus problemas de salud y económicos.

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Trabajó con Eugenio Derbez y fue de los actores más queridos de ‘La familia P.Luche / Redes sociales

¿Cómo encontraron sin vida a Efraín Rosas de León, actor de ‘La familia P. Luche’?

La muerte de Efraín Rosas de León, actor recordado por sus participaciones en ‘La familia P. Luche’, Hasta que el dinero nos separe y La Rosa de Guadalupe, fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Aunque inicialmente no se dieron detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, un reporte de el periódico El Heraldo de México reveló nueva información sobre lo que habría ocurrido en las horas previas al hallazgo.

Según una fuente cercana citada por el medio, el actor llevaba varios días sin responder llamadas ni mensajes, situación que preocupó a familiares y amigos, quienes decidieron acudir a su domicilio para verificar que todo estuviera bien.

“(El intérprete) llevaba varios días sin ser localizado, por lo que sus familiares se dirigieron a su domicilio. Lamentablemente, él... fue localizado sin vida dentro de su casa”, reveló la fuente.

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Efraín Rosas de León fue encontrado sin vida en su domicilio tras varios días sin ser localizado.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Efraín Rosas de León?

De acuerdo con la misma versión, el actor habría sido encontrado acostado sobre su cama dentro de su vivienda:

“Vestía un pantalón azul de mezclilla y una camisa azul cielo, estaba recostado en la cama, con las manos cruzadas” Amigo cercano a Efraín Rosas

Tras el hallazgo, familiares y personas cercanas dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La fuente también señaló que el fallecimiento estaría relacionado con problemas de salud que el actor arrastraba desde hace tiempo:

“Falleció debido a complicaciones de su diabetes, lamentablemente ya no pudo su corazón” Afirmó el informante, quien prefirió permanecer en el anonimato.

Hasta el momento, la familia del actor no ha emitido un posicionamiento público adicional sobre estas versiones.

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La muerte del actor de La Familia P. Luche fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes.

¿Qué enfermedad padecía Efraín Rosas de León y por qué pidió ayuda?

Meses antes de su fallecimiento, Efraín Rosas de León había compartido públicamente que atravesaba una situación delicada de salud. A través de su cuenta de Facebook, el actor explicó que padecía diabetes y que incluso médicos le habían recomendado evitar permanecer solo debido a los riesgos que enfrentaba diariamente.

En una publicación realizada durante marzo, explicó: “un doctor me dijo que es necesario que siempre salga acompañado o que alguien pueda apoyarme en la noche”.

Además de los problemas derivados de la diabetes, el intérprete confesó que sufría desmayos y otras complicaciones físicas que limitaban sus actividades cotidianas. La situación económica tampoco era sencilla. En diversas ocasiones pidió apoyo para conseguir trabajo dentro de la industria y llegó a vender algunas de sus pertenencias con la intención de cubrir gastos médicos y personales.

“Amigos directores, denme oportunidad de trabajar en algún proyecto de largometraje, cortometraje, telenovela o serie y comerciales. Inviten a sus castings, gracias”, escribió apenas unos meses antes de su muerte.

Meses antes de su fallecimiento, el actor pidió ayuda para encontrar oportunidades laborales.



¿Quién fue Efraín Rosas de León, actor de ‘La familia P. Luche’ y Hasta que el dinero nos separe?

Efraín Rosas de León, conocido artísticamente como “el Gallo”, construyó una amplia trayectoria en la televisión mexicana, participando en producciones de comedia, drama y cine.

Para muchos espectadores es especialmente recordado por aparecer en ‘La familia P. Luche’ junto a Eugenio Derbez y Consuelo Duval, así como por interpretar al personaje de “el Músculos” en la exitosa telenovela Hasta que el dinero nos separe.

Su carrera también incluyó participaciones en Vecinos, La Dueña, Hasta que te conocí, La rosa de Guadalupe y Camelia la Texana, donde dejó muestra de su versatilidad actoral.

En la pantalla grande formó parte de películas como:



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