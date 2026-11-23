Luego de que Karely Ruiz se vistiera de luto tras sufrir la dolorosa pérdida de su mascota previo a La mansión VIP 2, tocó el turno de Candela Márquez de decir ‘adiós’ a uno de los integrantes más importantes de su familia; la noticia la dio a conocer a través de redes sociales con un conmovedor mensaje. ¡Te contamos los detalles!

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Candela Márquez informa dolorosa muerte. / Instagram

¿Quién fue el integrante de la familia de la actriz Candela Márquez que murió?

Meses después de que se especulara que Candela Márquez habría reaccionado al nuevo romance de su ex, Alejandro Sanz, la actriz conmovió a sus seguidores al dar a conocer que tuvo que despedirse de uno de sus cachorros, con quien apenas llevaba poco más de un año compartiendo su vida.

Por medio de un video en el que se aprecian varios de los momentos que la intérprete de Muchacha italiana viene a casarse compartió con su mascota, Márquez dio a conocer que se despidió de su pequeña Mila la noche del 21 de noviembre:

“Mi pequeña Mila… Hace un año y medio, Diosito me mandó un ángel para cuidarme y enseñarme el amor más puro. Nunca imaginé que me lo prestaría tan poquito tiempo”. Candela Márquez

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Candela Márquez se viste de luto tras muerte de su mascota. / Captura de pantalla

¿De qué murió la mascota de la actriz Candela Márquez?

A través de la misma publicación, Candela Márquez describió que su pequeña Mila tenía su corazón enfermo; sin embargo, nunca imaginó que pudieran compartir tan poco tiempo juntas. “Anoche, cuando te fuiste, una parte de mí murió contigo”, expresó, y agregó:

“Luchaste con tu pequeño corazón enfermito, pero nunca dejaste de darme amor. No sé cómo acostumbrarme a una vida donde ya no estés tú. Me quedo con el consuelo de pensar que algún día volveré a abrazarte”. Candela Márquez

Ante el conmovedor mensaje de la actriz, las muestras de afecto por parte de seguidores y colegas no se hicieron esperar con comentarios como: “Besos hasta el cielo para Mila”, “Mi Candela querida, lo siento mucho”, “Seguro que fue muy feliz a tu lado, lamento tu pérdida” y “Lo siento tanto, amiga hermosa. Sé lo que amas a Duna y Mila”.

Cabe mencionar que la actriz suele compartir fotos y videos junto a sus dos pequeños cachorros, Duna y Mila, por lo que varios de sus amigos hicieron alusión al gran amor y cariño que Márquez siente por sus mascotas.

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¿Quién es la actriz Candela Márquez, ex de Alejandro Sanz, que sufrió terrible pérdida?

Candela Márquez es una actriz española originaria de Valencia, España , México y Estados Unidos .

. Sus primeros pasos como actriz los dio en comerciales y series de televisión como La fuga y Aída , producciones de su país natal. En 2014 , llegó a México y se integró a la producción de Muchacha italiana viene a casarse , donde dio vida al personaje de Aitana de la Riva .

y , producciones de su país natal. En , llegó a México y se integró a la producción de donde dio vida al personaje de . Desde entonces, ha participado en telenovelas y series como Un camino hacia el destino, Sin tu mirada, Betty en NY, Malverde: el santo patrón y S.O.S me estoy enamorando. Pero también ha incursionado en el baile, pues ha sido parte de reality shows como Mira quién baila y Las estrellas bailan en Hoy.

Respecto a su reciente pérdida, la actriz no ha compartido nuevos detalles, pero las muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas no han cesado a través de su publicación en redes sociales.

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