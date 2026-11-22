El periodismo mexicano está de luto. Uno de sus reporteros de investigación más reconocidos murió este domingo 22 de noviembre, después de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. La noticia provocó reacciones entre colegas y personas que siguieron de cerca su trayectoria.

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La muerte de Humberto Padgett fue confirmada por su esposa, Mariel Ibarra



¿Cómo se dio a conocer la muerte de Humberto Padgett y qué dijo su esposa?

Fue Mariel Ibarra Falcón, esposa del periodista y escritor, quien confirmó su fallecimiento mediante una publicación en redes sociales. En su mensaje reveló que Humberto pasó sus últimos momentos en su casa, tranquilo y acompañado por las personas que lo amaban.

Mariel Ibarra Falcón, esposa del periodista “Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias”

La periodista también recordó el difícil proceso que atravesó su pareja durante más de un año, periodo en el que enfrentó distintos tratamientos contra el cáncer. Además, agradeció a quienes estuvieron pendientes de él y lo acompañaron durante su enfermedad.

“Humberto partió al gran viaje en casa, tranquilo y rodeado de la gente que lo ama, luego de más de un año de luchar contra el cáncer; un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas”, expresó.

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Mariel Ibarra compartió un emotivo mensaje para despedir al periodista y agradecer el apoyo recibido durante su batalla contra el cáncer.



¿De qué murió Humberto Padgett y cómo fue su lucha contra el cáncer de lengua?

Humberto Padgett murió a consecuencia del cáncer de lengua que le fue diagnosticado en agosto de 2025 y que hizo público en octubre de ese año. El periodista compartió que enfrentaba un tumor en una zona complicada, por lo que inicialmente los médicos contemplaron una cirugía que podía implicar retirar gran parte de su lengua.

Durante su primera etapa de tratamiento recibió quimioterapia y radioterapia. En diciembre de 2025 comunicó que había sido sometido a una operación en la que le extirparon una tercera parte de la lengua para retirar el tumor. En aquel momento explicó que los resultados habían sido favorables, aunque todavía debía continuar bajo vigilancia y tratamiento médico.

Humberto Padgett compartió públicamente parte de su lucha contra el cáncer de lengua.

Sin embargo, meses después, la enfermedad volvió a avanzar. En junio de 2026, durante una intervención en el programa de Ciro Gómez Leyva, Padgett reveló que un estudio PET había detectado que el cáncer había regresado y se había extendido al cuello, los pulmones y la pleura. También compartió que los médicos consideraban incurable su padecimiento.

El diagnóstico fue especialmente duro para el comunicador, quien decidió hablar abiertamente sobre su pronóstico y los cambios que enfrentaba su vida. Ante el avance de la enfermedad, contempló continuar con inmunoterapia para intentar controlar el cáncer y conservar la mejor calidad de vida posible.

Fiel a su profesión, incluso planteó documentar esta etapa como una experiencia periodística personal, compartiendo con el público lo que significaba enfrentar una enfermedad de esas características.

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La enfermedad obligó a Humberto Padgett a someterse a una cirugía en la que le retiraron parte de la lengua.



¿Quién fue Humberto Padgett y cuáles fueron sus premios y libros más importantes?

Humberto Padgett León nació en 1975 en Toluca, Estado de México, y estudió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se convirtió en uno de los periodistas de investigación reconocidos por documentar temas relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de más de 26 años de trayectoria colaboró con distintos medios de comunicación, entre ellos Reforma, emeequis y espacios informativos encabezados por Ciro Gómez Leyva. Sus investigaciones lo llevaron a documentar situaciones de alto riesgo y realidades sociales que marcaron la agenda pública.

Su trabajo recibió importantes reconocimientos como:



El Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, en 2007

Premio Internacional de Periodismo Rey de España

Premio Ortega y Gasset, ambos en 2012.

Premio Nacional de Periodismo por su reportaje ‘Aviéntales el cerillo, son secuestradores’.

Además de su trabajo como reportero, desarrolló una faceta como escritor. Entre sus publicaciones destacan:



‘Jauría. La verdadera historia del secuestro en México’

‘Historias mexicanas de mujeres asesinas’

‘Las muertas del Estado’

‘Guerrero’

‘El Chapo: entrega y traición’.

Uno de los episodios más complicados de su carrera ocurrió en 2017, cuando investigaba una red de narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Durante esa cobertura fue agredido y despojado de su equipo de trabajo, además de enfrentar amenazas posteriores relacionadas con la investigación.

El periodista documentó durante décadas algunas de las historias más complejas y peligrosas de México.

¿Por qué Humberto Padgett se retiró del periodismo en 2024?

Antes de hacer público su diagnóstico de cáncer, Humberto Padgett ya había tomado una decisión que sorprendió a sus seguidores: abandonar el periodismo de manera indefinida. En septiembre de 2024, después de 26 años de ejercicio profesional, anunció que dejaría su trabajo debido a las amenazas, el acoso y las situaciones de inseguridad que enfrentaban él y su familia.

La decisión estuvo relacionada con una serie de agresiones y episodios de violencia que había vivido durante los últimos años. Entre ellos se encontraba un asalto a mano armada en Michoacán, además de las amenazas que denunció después de sus investigaciones periodísticas.

A través de su cuenta de X, el comunicador explicó los motivos que lo llevaron a poner una pausa a su carrera y reconoció que las circunstancias personales ya no le permitían continuar ejerciendo su profesión como antes.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”. Humberto Padgett

El caso del periodista también tuvo repercusiones institucionales. En 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le ofreció una disculpa pública por las omisiones relacionadas con las agresiones que sufrió durante su investigación en Ciudad Universitaria y la filtración de sus datos personales.