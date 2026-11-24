A meses de sufrir la pérdida de su mamá, Sol León, ganadora de la primera temporada de ‘La mansión VIP’, vuelve a vestirse de luto al anunciar otra sensible pérdida en su círculo cercano.

A través de sus redes sociales, la influencer y empresaria compartió con sus seguidores que enfrenta una nueva pérdida, esta vez de una persona muy cercana a ella.

Sin embargo, uno de los detalles que más sorprendió de su anuncio fue que relató un supuesto fenómeno paranormal, pues aseguró haber sentido la presencia de esta persona, quien presuntamente se habría manifestado para despedirse de ella.

¿Quién fue el ser querido de Sol León que falleció y cómo anunció su muerte? Te contamos.

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Sol León enfrentó duelo por la muerte de su mamá / Redes sociales

¿Quién el ser querido de Sol León que murió?

Sol León compartió con sus seguidores que falleció doña Merry, su empleada doméstica. La mujer era una persona muy cercana a la influencer, pues durante años la ayudó con el cuidado y la crianza de sus hijas.

“En cuanto me levanté me avisaron que murió doña Merry, quienes me conocen saben que doña Merry es la que me ayudó a criar a mis hijas” Sol León

De acuerdo con lo que se ha compartido, doña Merry formó parte de la familia desde que también trabajaba con la mamá de Sol, quien falleció meses atrás. Por esta razón, entre ambas se creó un vínculo cercano con la influencer, no solo por las labores que hacía en su hogar, sino también por el apoyo que le brindó en la crianza de los niñas.

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Sol León anunció la muerte de doña Merry, su empleada doméstica / Captura de pantalla

¿Cómo anunció Sol León la muerte de doña Merry?

La noticia la dio a conocer durante una transmisión en vivo, en la que la influencer contó cómo se enteró de la muerte de doña Merry.

Sol explicó que, al igual que ocurrió con su mamá, el fallecimiento fue repentino, pues poco antes había tenido oportunidad de platicar con ella. Incluso, recordó que doña Merry le decía que no podía morir porque sabía que Sol la necesitaba para cuidar su casa en Tijuana y estar al pendiente de sus hijas.

Sin embargo, todo ocurrió de manera inesperada, pues, según relató la empresaria, doña Merry sufrió un infarto fulminante que terminó con su vida.

“Antes de fallecer estaba ella diciendo que no se podía morir, porque yo la necesitaba, ella me cuidaba la casa en Tijuana. Y de la nada, igual que mi mamá, le dio un infarto y se me fue mi doña Merry, así, de la nada.” Sol León

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Sol León anuncia la muerte de doña Merry / Captura de pantalla

Sol León relata fenómeno paranormal, ¿asegura que fue doña Merry?

En la misma transmisión, la influencer contó que vivió un momento que interpretó como sobrenatural y que relacionó con la muerte de doña Merry.

Sol León relató que, cerca de las tres de la mañana, mientras le hacían un tatuaje a su pareja, fue a la recámara y sintió una fuerte presencia. También aseguró que vio que algo se movió, por lo que se preocupó por sus perritos e incluso pidió a otras personas que revisaran si estaban bien.

Incluso, culpó al tatuador que se encontraba en su casa y le dijo que llevaba “muertos arrastrando”, debido a la fuerte presencia que había sentido y que, según contó, nunca antes había experimentado. Sin embargo, en ese momento no pudo saber qué había sucedido.

No fue sino hasta la mañana siguiente cuando le avisaron de la muerte de doña Merry. Por la cercanía entre ambos sucesos, Sol León interpretó que esa experiencia pudo haber estado relacionada con doña Merry, quien, según su percepción, se habría manifestado de esa forma para despedirse.

A las 3 de la mañana, sentimos que andaba algo en el cuarto y juramos que era un perro, y no era nadie; era doña Merry que vino a despedirse de mí (...) Doña Merry tenía 15 años trabajando conmigo.” Sol León

En el mes de agosto, Sol León enfrentó la muerte de su mamá, y ahora, con la pérdida de doña Merry, la influencer vive un nuevo duelo.

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