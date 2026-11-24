Si hay alguien que ha disfrutado la vida al máximo, esa es Karime Pindter, y no solo porque según sus palabras, ella trajo la cultura sugar a México, sino porque gracias a su autenticidad, ‘la Matrioshka’ ha sabido mantenerse vigente en la industria del entretenimiento.

Aunque todo podría parecer fiesta y diversión para la conductora, lo cierto es que ha pasado momentos complicados en su vida, como cuando se relacionó con un hombre narcisista que la manipulaba, ¿qué dijo al respecto? Aquí te compartimos más detalles.

Karime Pindter sorprendió al contar detalles de sus relaciones con sugar daddies y la experiencia que la hizo cambiar de opinión. / Instagram

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¿Por qué Karime Pindter ha sido criticada a lo largo de su carrera?

Karime Pindter es una personalidad de televisión e internet que se dio a conocer gracias a su participación en el programa ‘Acapulco Shore’, un reality en el que los excesos eran el pan de cada día. En dicho formato, ‘la Matrioshka’ destacó por su actitud divertida y su gran sentido del humor.

No obstante, la exposición a la que sometió durante 10 temporadas, provocó que muchos la critiquen hoy en día, asegurando que es una chica de reality sin ningún talento, que ha promovido un estilo de vida vulgar y lleno de excesos.

Actualmente Karime ha revelado que sí se cuestiona algunas cosas de su pasado, sin embargo, se ha dicho orgullosa de lo que logró y sin duda acepta que hoy en día ya no es esa joven.

“Empecé en un programa de turismo rockstar. Que fueron mis 20’s y así me di a conocer en este medio y me fascina y no me arrepiento y fui una mujer muy libre… hoy en día no soy esa mujer realmente”, aseguró.

Karime Pindter / Redes sociales

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¿Qué situaciones enfrentó Karime Pindter con su exnovio narcicista?

En el pódcast de Shulamit Graber ‘Resignificando ando’, la influencer compartió detalles sobre lo complicada que fue su relación con un hombre narcisista, asegurando que aunque el vínculo duro poco, él poco a poco la fue aislando de su círculo cercano.

Como si no fuera suficiente, Karime Pindter dijo que en cada oportunidad que tenía, su expareja trataba de hacerla sentir mal trayendo a colación temas del pasado de la influencer, incluso asegurando que los amigos de él le habían pedido que no se relacionara con ella.

“El día que me pidió ser su novia, un sube y baja de emociones de que me empezó a decir ‘es que yo quiero contigo pero todos mis amigos me hablan tan mal de ti, que eres una mujer que está en el medio…yo no me daba cuenta hasta que fueron avanzando las cosas y sí me alejó de mis personas, sí me alejó de mi círculo social” Karime Pindter

¡YA DISPONIBLE! KARIME pindter en el podcast Resignificando Ando con Shulamit. https://t.co/hPElm6g04z https://t.co/VlQxVHypp4 — Karime Updates (@KarimeUp) November 20, 2026

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¿De qué forma Karime Pindter logró salir de la relación con un narcisista? Ella lo revela

‘La Matrioshka’ compartió que aunque la relación solamente duró tres meses, fue suficiente para poner su mundo de cabeza, situación de la que se percató su psiquiatra, quien de inmediato le dio el consejo de que se alejara de él por su bien.

“El psiquiatra me dijo: ‘Estás con un narcisista, con un agresivo, déjalo… estás recibiendo muchísimas agresión, en dos años de terapia o de consulta, no te había visto así, déjalo’”, dijo Karime.

Luego de la inesperada relación con dicho hombre, Karime Pindter se ha mantenido soltera, enfocada en sus proyectos y en su gato Norris, al que asegura ama con locura, pues incluso, buscó la manera de comunicarse con él, ¿lo logró?