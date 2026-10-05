Manelyk González expone de nuevo a Karime Pindter, ¡tuvo sus queveres con Jawy y ella se vengó! "¿Qué se siente?

Hace apenas unos días, Manelyk González conmovió al público al revelar cómo un abuso que sufrió en el pasado marcó profundamente su vida amorosa. Ahora, la influencer vuelve a dar de qué hablar en La granja VIP, pero por una razón muy distinta: una explosiva confesión sobre Karime Pindter y Jawy Méndez que revivió uno de los escándalos más recordados de Acapulco Shore.

Mira: La granja VIP 2026: Manelyk, Kunno y Kevyn ‘Bicolor’ se bañan juntos y ‘la Bebeshita’ ¡explota contra ellos!

Redes sociales

¿Manelyk González le bajó el sugar a Karime Pindter? La confesión que sorprendió a Kunno

Durante una dinámica de confesiones en La granja VIP, Manelyk González soltó una revelación que dejó sorprendido a Kunno y a los espectadores del reality.

La influencer recordó que en el pasado tuvo una relación con el sugar daddy de quien era su mejor amiga, algo que llamó inmediatamente la atención de sus compañeros.

Al escuchar la historia, Kunno reaccionó sin filtros y le preguntó: "¿Chapulineaste?”. Sin embargo, lejos de negarlo, Mane respondió de inmediato: “Todo tiene un contexto”. Cabe destacar que en ningún momento mencionó el nombre de Karime ni de Jawy pero si fue especifica en decir donde podían buscar el video y al hacerlo, era claro que hablaba de ellos.

Lee: ¿Manelyk pide su salida de La granja VIP 2026? Confiesa que odia estar encerrada: “Mi peor castigo”

¿Por qué Manelyk González se involucró con el “sugar” de Karime Pindter?

Tras la pregunta de Kunno, Manelyk González explicó que su decisión ocurrió después de una situación que la dejó profundamente decepcionada. La influencer contó que en aquel momento estaba enamorada de un hombre con quien mantenía una relación muy cercana y que, aunque todavía no era oficialmente su novio, significaba mucho para ella.

“Yo estaba saliendo con un hombre que me gustaba mucho, me encantaba, daba todo por él, daba mi vida, todavía no era mi novio pero era como si fuéramos novios”, relató.

Según su versión, todo cambió cuando descubrió que su mejor amiga y ese hombre tuvieron un encuentro íntimo mientras ella se encontraba fuera de casa.

Mira: La granja VIP 2026: Captan a Mónica Escobedo “agrediendo” a Manelyk y piden su EXPULSIÓN inmediata: VIDEO

Jawy, Potro, Mane y Karime eran muy amigos / Facebook

¿Qué pasó entre Karime Pindter y Jawy Méndez? Manelyk revela su versión de la supuesta traición

Manelyk González relató que compartía casa, que era el proyecto de Acapulco Shore, con varios amigos cuando ocurrió el episodio que terminó rompiendo la amistad: “Mi novio se quedó con mi mejor amiga, comadre en ese momento, solos en la casa, entonces se les hizo muy buena idea por contenido tener relaciones sexuales mientras yo no estaba”, afirmó.

La influencer contó que ambos se dirigieron a uno de los espacios de la casa y que posteriormente intentaron convencerla de que no había sucedido nada.

Incluso recordó que su amiga le pidió ver juntas las imágenes que serían transmitidas en el programa: “Cuando este suceso iba a salir en un video me dice mi comadre: ‘tenemos que verlo juntas’, y yo dije, sospechoso, para decirme que según no habían hecho nada”, relató.

Aquí el video del que habla Mane:

¿Cómo se vengó Manelyk González de Karime Pindter tras descubrir su supuesto encuentro con Jawy?

Manelyk González confesó que aquella situación la marcó profundamente y que decidió tomar revancha: “Yo perdono pero no olvido y dije: me las vas a pagar”, expresó durante la dinámica.

Fue entonces cuando habló del famoso sugar daddy que, según contó, le había sido presentado por ella misma a su entonces amiga.

Manelyk González “Ella tenía un sugar que en ese momento era el mejor sugar que había tenido, que se lo había presentado yo, y dije: ‘Bueno perra, te metiste con lo que más quería, me meto con el que más quieres’, y entonces con la mano en la cintura se lo bajé”

La historia no terminó ahí. Manelyk recordó que posteriormente ambas coincidieron en un hotel durante compromisos del programa y aprovechó para enviarle un mensaje: “No te preocupes amiga, a mí el sugar me pagó un hotel”, le dijo.

Y remató asegurando que cuando llegaron a recepción y escucharon el nombre del empresario, volteó a verla y le dijo: “Ves per..., ¿qué se siente?”.

Karime Pindter y Manelyk González / IG: @manelyk_oficial / @karimepindter / X: @RCulturaPop

¿Por qué se terminó la amistad de Manelyk González y Karime Pindter tras Acapulco Shore?

Aunque la historia es ampliamente conocida por los seguidores de Acapulco Shore, la confesión volvió a hacerse viral debido a que fue contada nuevamente dentro de La granja VIP. Para muchos fans, ese episodio marcó la ruptura definitiva de una de las duplas más populares del reality, conocida como “Las comadres”.

Durante años, Manelyk y Karime fueron una de las amistades más queridas por el público, por lo que su separación impactó directamente en la dinámica del programa.

Hasta ahora, Karime Pindter y Jawy Méndez no han reaccionado a las declaraciones hechas por Manelyk en La granja VIP.

Así fue como lo reveló: