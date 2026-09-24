Manelyk González revela cómo un abuso del pasado afectó su vida amorosa: “Ya no quería estar con él”

Manelyk González se mostró vulnerable durante una dinámica en La granja VIP, la influencer y exestrella de realities recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida: un abuso sexual que sufrió cuando era niña y que mantuvo bloqueado durante años. La revelación la llevó a hablar de ansiedad, depresión, inseguridades y de cómo ese recuerdo terminó impactando incluso sus relaciones amorosas.

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Manelyk González en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué confesó Manelyk González sobre el abuso que sufrió cuando era niña?

Durante una dinámica emocional en La granja VIP, Manelyk González sorprendió al compartir una experiencia que durante mucho tiempo permaneció oculta incluso para ella misma.

La influencer explicó que su proceso de transformación personal comenzó cuando recuperó un recuerdo que había permanecido bloqueado durante años. “Mi transformación empezó cuando me rompí. A mí me hicieron recordar un abuso sexual que tuve de pequeña y yo, por algo, lo tenía bloqueado”, confesó.

Mane aseguró que durante mucho tiempo sintió vergüenza de hablar del tema porque cargaba con una culpa que no le correspondía. “Me daba mucha vergüenza hablarlo porque yo me sentía culpable y sentía que yo había tenido la culpa de todo”, recordó.

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¿Cómo afectó a Manelyk González recordar el abuso sexual años después?

La exintegrante de reality shows explicó que recuperar ese recuerdo provocó una crisis emocional que cambió la imagen de mujer fuerte y segura que siempre proyectó ante los demás.

“Yo me sentía la más perra, la más segura; a mí no me pasaba nada, yo era la mejor en lo que hacía. Era tan segura de mí y, en ese momento, se me vino todo abajo”, relató.

Según contó, comenzó a sentirse insegura, culpable y emocionalmente devastada. “Me volví la vieja más insegura. Me sentía fea, me sentía culpable, me sentía sucia y yo no entendía”, expresó.

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¿Por qué Manelyk González asegura que sus relaciones de pareja se vieron afectadas?

Uno de los aspectos más impactantes del testimonio de Manelyk González fue cuando explicó cómo ese proceso emocional terminó afectando directamente su vida amorosa.

Mane reveló que cuando recuperó esos recuerdos mantenía una relación sentimental, pero la situación provocó que todo cambiara entre ellos. “Justo cuando yo recuerdo todo esto, yo tenía una pareja. Obviamente, mi relación se fue al cu...o porque yo ya no quería cog... con él”, confesó.

La influencer explicó que las secuelas emocionales aparecían incluso en los momentos más íntimos. “Porque todo el tiempo que yo iba a tener relaciones con él me acordaba como que de lo que me habían hecho. Entonces, prácticamente mi mundo se vino abajo”, agregó.

#Manelyk rompe en llanto al liberarse en la dinámica que hizo con el tío Pepe al hablar de un momento sensible en su vida. 🥺👩🏻‍🌾❤️#LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾

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¿Cómo superó Manelyk González el abuso de su infancia?

Después de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida, Manelyk González aseguró que entendió que la recuperación debía comenzar por ella misma: “Entendí que no fue mi culpa. Uno, que no fue mi culpa y que tenía que crecer mi lado espiritual y que tenía que quererme yo”, señaló.

La influencer contó que decidió acercarse más a Dios y trabajar en su bienestar emocional para sanar heridas que llevaba cargando desde la infancia. Con el tiempo, también descubrió patrones que estaban presentes en sus relaciones sentimentales.

Manelyk González “Era una barrera que yo me ponía y que utilizaba a los hombres porque, en realidad, buscaba a la persona que me hizo daño. Entonces todos los hombres que estaban en mi vida eran unos cule...”

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¿Qué dijo Manelyk González sobre su transformación personal y su proceso de sanación?

Aunque reconoce que el camino fue complicado, Manelyk González asegura que hoy se siente mucho más fuerte, consciente y libre de cargas que la acompañaron durante años.

La influencer explicó que dejó de medir su felicidad por lo material y aprendió a valorar otros aspectos de su vida. “Yo tenía todo, tenía dinero, tenía dónde vivo y tenía el carro que quería, y en realidad esas son estupideces porque son cosas muy banales que no te llenan el alma”, afirmó.

Para Mane, el verdadero cambio llegó cuando comenzó a trabajar en su amor propio y en su crecimiento espiritual. “Aprendí a quererme a mí. Aprendí que para estar bien con alguien tengo que estar bien yo; que si yo no estoy bien, que si yo no me quiero, jamás voy a poder estar con una persona”, explicó.

La revelación no es completamente nueva. En abril de 2025, durante La casa de los famosos All-Stars, la influencer habló por primera vez públicamente sobre este episodio. En aquella ocasión recordó que había intentado olvidar lo ocurrido durante años y confesó que, al recuperar el recuerdo, sintió que toda la imagen de fortaleza que había construido se derrumbó.

“Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara, se me cayó toda mi barrera, se me cayó toda esa Manelyk que no le pasaba nada, se me cayó mi mundo” Manelyk González

Asimismo, reconoció que las secuelas emocionales terminaron reflejándose en su salud mental. “De ahí viene mi ansiedad y depresión”, admitió.

Hoy, después de años de trabajo personal, asegura sentirse en paz con su historia y orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. “Ahora puedo decir que me amo, que me acerqué a Dios, que alimenté esta parte espiritual, que sé lo que valgo y estoy liberada. Estoy liberada de eso que me tenía atada a ser una persona que no era. Así que yo me libero”, concluyó emocionada.