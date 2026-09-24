Pablo Montero revela el infierno que vivió por las sustancias: “Estuve internado 3 veces; me volví muy agresivo”

Pocos esperaban verlo tan vulnerable. Durante una dinámica en La granja VIP, Pablo Montero habló como pocas veces sobre las adicciones, la depresión y los momentos más oscuros de su vida. El cantante confesó que estuvo internado en tres ocasiones para recibir ayuda profesional y recordó cómo tocó fondo antes de encontrar fuerzas para reconstruirse. Su madre fue clave para salir adelante.

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¿Qué confesó Pablo Montero sobre sus adicciones y los momentos más difíciles de su vida?

Durante una emotiva dinámica en La granja VIP, Pablo Montero relató que las pérdidas personales y diversas situaciones familiares lo llevaron a atravesar una etapa profundamente dolorosa que afectó su bienestar emocional.

El intérprete reconoció que, pese a los éxitos que alcanzó en su carrera, también experimentó un fuerte vacío interno. “Yo he vivido muchas pérdidas muy fuertes y también he vivido cuestiones personales muy fuertes. Dios me ha dado mucho, ha sido muy generoso, pero yo también perdí la voluntad, perdí la inocencia, perdí muchas cosas”, expresó.

Montero explicó que uno de los mayores retos fue recuperar la capacidad de decir no y enfrentar una batalla que parecía no tener fin. “Es muy duro, es muy fuerte tener la voluntad, tener los huevos, traer gente que te ayude”, confesó frente a sus compañeros.

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¿Cuántas veces estuvo internado Pablo Montero por sus problemas de adicción?

Uno de los momentos que más impactó al público fue cuando Pablo Montero reveló que necesitó ayuda profesional en varias ocasiones para intentar recuperar el control de su vida.

El cantante contó que su proceso de recuperación no fue lineal y que sufrió recaídas durante el camino. “He estado tres veces internado y lo tengo que decir aquí: por ayuda profesional, porque volví a caer”, reconoció con total sinceridad.

Además, explicó que comenzó a buscar hábitos más saludables a través del deporte y nuevas actividades físicas. Incluso recordó su participación en un triatlón junto a una persona con discapacidad visual, experiencia que lo llevó a valorar más su salud y su vida.

¿Cómo ayudó la mamá de Pablo Montero a que superara la depresión y las adicciones?

Al hablar de su recuperación, Pablo Montero dejó claro que una de las figuras más importantes en su proceso fue su madre, quien estuvo a su lado durante los momentos más críticos.

El cantante recordó una madrugada en la que despertó con una profunda depresión, cargando el peso de las pérdidas familiares, los errores cometidos y las consecuencias de sus adicciones. Fue entonces cuando ocurrió un momento que jamás olvidará.

“Yo me levanté con una depresión impresionante, con dolores, con pérdidas que he tenido, con todo lo que yo había causado a raíz de todo esto y me hizo una oración de dos horas”, relató. Según contó, aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida y le permitió recuperar la voluntad que sentía perdida.

¿Por qué Pablo Montero asegura que renació después de tocar fondo?

Pablo Montero aseguró que llegó a sentirse atrapado en un auténtico infierno debido al daño físico y emocional que las adicciones provocaron en su vida: “Yo creo que los chingadazos y lo que me ha pasado, el estar en el hoyo, el estar en un hoyo sufriendo, estar en un infierno, dañando mi cuerpo”, dijo al recordar aquella complicada etapa que logró superar con apoyo profesional y familiar.

Montero confesó que después de ese proceso entendió que necesitaba cambiar por él mismo y por las personas que ama. “Ese día fue como renacer, como recapacitar, el tener voluntad, rescatar mi voluntad y saber decir no”, explicó.

También reconoció que sus conductas llegaron a afectar a personas cercanas. “Me volví muy agresivo e hice cosas que no debía haber hecho”, admitió.

Antes de concluir su emotivo testimonio, Pablo Montero dedicó unas palabras a quien considera una pieza clave en su recuperación: “Y hoy le quiero dar gracias a Dios, siempre estoy con él en conexión; a mi madre... Les dedico esto a mi mamá. Te amo, mamá”.

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Pablo Montero mostró su lado más sensible y confesó qué es lo peor que le ha tocado vivir. 🥹💔 #LaGranjaVIPMX https://t.co/y7D0zHiv32 — Azteca UNO (@AztecaUNO) September 24, 2026

¿Qué tragedias familiares y problemas enfrentó Pablo Montero durante su batalla contra las adicciones?

La lucha de Pablo Montero contra las adicciones no comenzó de un día para otro. En distintas entrevistas, el cantante ha revelado que atravesó años marcados por pérdidas personales, momentos de depresión y diversas crisis emocionales.

Entre los episodios que más lo afectaron se encuentra la muerte de dos de sus hermanos, una situación que dejó una profunda huella en su vida y que, según ha reconocido, agravó una etapa de excesos cuando su carrera artística atravesaba uno de sus mejores momentos.

A lo largo de los años también enfrentó problemas legales relacionados con su comportamiento y consumo de sustancias. Uno de los casos más mediáticos ocurrió en 2007 en Miami, cuando fue detenido tras un incidente vial que terminó llevándolo a procesos de rehabilitación supervisados.

Con el tiempo, el cantante ha recurrido a distintas herramientas para mantenerse sobrio, incluyendo apoyo psicológico, grupos de ayuda y tratamientos médicos. Sin embargo, hoy asegura que la fe, su familia y el amor por sus hijos fueron fundamentales para mantenerse firme.