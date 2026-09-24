Fernando Lozada rompe en llanto: tuvo tres papás y todos lo abandonaron; “No sé por qué no me quisieron”

Una de las confesiones más emotivas en La granja VIP fue de Fernando Lozada dejó sin palabras a quienes lo escuchaban. El influencer y conductor habló sobre el abandono que sufrió por parte de su padre biológico, su padre adoptivo y otra figura paterna que llegó después a su vida. Sin embargo, aseguró que convertirse en papá cambió por completo su perspectiva y lo llevó a cuestionarse algo que durante años lo acompañó: por qué ninguno de ellos se quedó a su lado.

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Fernando Lozada / Instagram: @fernandolozu / X

¿Qué confesó Fernando Lozada sobre su padre biológico y su padre adoptivo?

Durante una dinámica dentro de La granja VIP, Fernando Lozada recordó que el nacimiento de su hijo fue uno de los momentos más felices de su vida, pero también uno de los más dolorosos a nivel personal.

El exintegrante de reality shows explicó que la llegada de su pequeño le hizo comprender el profundo amor que un padre puede sentir por un hijo. Fue entonces cuando comenzó a cuestionar las ausencias que marcaron su infancia.

“Cuando nació mi hijo, yo me di cuenta de que él es absolutamente todo. Que él es absolutamente todo para mí. Que mi vida ya no era mía. Desde que él nació, yo soy de él, siempre y para siempre”, expresó visiblemente conmovido.

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¿Por qué Fernando Lozada dice que no entiende por qué lo abandonaron?

Las palabras más fuertes llegaron cuando Fernando habló de las figuras paternas que se alejaron de su vida y de cómo ese dolor lo acompañó durante muchos años.

“Yo no pude entender también por qué mi padre biológico me quiso abortar y por qué mi papá, el que me adoptó, se fue igual”, confesó entre lágrimas.

El conductor explicó que después apareció otro hombre en la vida de su madre, a quien también llegó a llamar padre. Sin embargo, esa historia terminó de manera similar. “Y después de eso tuvo otra familia y llegó otro hombre a la vida de mi mamá, que también le llamé padre. Y también se fue”, relató.

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¿Cómo logró Fernando Lozada superar el dolor del abandono?

A pesar de la herida emocional que arrastró durante años, Fernando Lozada aseguró que con el tiempo aprendió a mirar la situación desde otra perspectiva. Incluso recordó con cariño a una de las figuras paternas que influyó en su personalidad y en la forma en que hoy se relaciona con las personas.

“Yo soy así, simpático, de manera de ser abierta y extrovertido, esa es la palabra. Es gracias al cul… de Luis”. Fernando Lozada

Finalmente, explicó que hoy intenta dejar atrás el resentimiento. “Por eso fue agridulce, porque yo no puedo entender por qué no me quiso ninguno o por qué no pudo. Pero ahora lo entiendo y lo suelto, porque sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y sé que yo voy a ser un gran papá”, aseguró.

¿Fernando Lozada es adoptado y quién es su padre biológico?

Fernando Lozada ha tenido oportunidad en otras entrevistas que descubrió que su padre no era su padre a laos 24 años. El influencer aclaró que la noticia nunca cambió el amor y el respeto que sentía por quien lo crió. “Yo me enteré que era adoptado, o sea que mi padre no era mi padre biológico a los 24 años. No me cambió en nada porque mi padre va a seguir siendo mi padre, comentó.

Sin embargo, la confesión no terminó ahí. Fernando reveló que su padre biológico es un conocido actor mexicano, aunque dejó claro que no tiene intención de revelar su identidad.

Fernando Lozada “Mi padre biológico es un actor de la tele de muchos años, mexicano, que nunca he dicho su nombre, nunca lo he mencionado y al parecer no lo voy a mencionar”.

Tras hacerse viral el video, usuarios en redes comenzaron a especular sobre la identidad del actor. Entre los nombres que más se repitieron aparecieron Sergio Goyri, Ari Telch y Rafael Inclán, aunque hasta el momento Fernando Lozada no ha confirmado ninguna de esas versiones.

¿Cuándo nació el hijo de Fernando Lozada y quién es la madre?

La reflexión de Fernando sobre la paternidad tiene una razón muy especial. El influencer se convirtió en padre el 3 de julio de 2020, cuando nació su hijo, fruto de su relación con Triana Lion.

Desde entonces, el presentador ha compartido en distintas ocasiones que la llegada del pequeño transformó por completo su forma de ver la vida y se convirtió en su principal motivación.

Aunque Fernando Lozada y Triana Lion anunciaron su separación en 2025, ambos han asegurado que mantienen una relación cordial enfocada en el bienestar de su hijo. Actualmente, el conductor mantiene una relación con la modelo Itzia García, representante de Miss México International 2023.