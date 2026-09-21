Alfredo Adame y mamá de Fer Lozada se habrían peleado, ¿a golpes? Quedaría fuera de ‘La granja VIP’, afirman

El papel de Alfredo Adame como panelista de ‘La granja VIP 2026’ pende de un hilo, al menos eso es lo que reportó el periodista Luis Magaña. Y es que, según mencionó, la producción no solo estaría molesta por sus controversiales intervenciones en el programa, sino que también supieron de la presunta pelea que protagonizó con la mamá de Fer Lozada, uno de los participantes del reality. Esto se sabe.

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Alfredo Adame y mamá de Fer Lozada / Redes sociales

¿Qué pasó entre la mamá de Fer Lozada y Alfredo Adame?

Desde hace algunas semanas, se empezó a especular sobre un romance entre Alfredo Adame y Benicia, mamá de Fernando Lozada. Y es que el actor compartió una fotografía de él besando a la mujer en un evento.

También hizo algunas publicaciones en las que se le ve junto a Lozada. Aunque nunca ha mencionado abiertamente si realmente tienen un noviazgo o cuándo comenzó el mismo, el influencer ha dicho, a modo de broma, que Adame es su “padrastro”.

Pese a la falta de detalles, todo parecía ir bien. Es por ello que muchos se sorprendieron cuando el periodista Luis Magaña dijo que, presuntamente, la pareja protagonizó una fuerte pelea a las afueras de la residencia del también DJ.

Según el comunicador, el conflicto fue tan intenso que los vecinos hasta lo tendrían demandado, pues, aparentemente, la celebridad es muy agresiva.

“Está demandado por los vecinos, por la colonia, ¿me entiendes? Además, peleado con la señora con la que tenía 10 minutos de noviazgo, ¿así o más bonito?”, informó.

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Traca, dice Luis Magaña en su live que la mamá de Fernando Lozada y Alfredo Adame tuvieron un altercado/pelea fuerte en su casa que continuó afuera y que lo tienen demandado sus vecinos.



Y con el altercado de esta noche en #LaGranjaVIPMX es probable que lo despidan.



¡Se… pic.twitter.com/24bV8huB75 — Julio Núñez (@julioamx) September 21, 2026

Alfredo Adame podría quedar fuera de ‘La granja VIP 2026’, aseguran

De acuerdo con Luis Magaña, la supuesta pelea entre Alfredo Adame y la mamá de Fer Lozada podría influir en que la producción de ‘La granja VIP 2026’ prescinda de sus servicios como crítico en las galas.

Además de esto, estarían molestos por su actitud. Durante la asamblea del pasado miércoles 16 de septiembre, Alfredo interrumpió al conductor para insultar a Carlos Trejo. Le dijo que era una “maceta” y un “perdedor”.

Por si esto fuera poco, tuvo un fuerte enfrentamiento con la esposa de Carlos Trejo en la reciente gala de eliminación. La señora dio a entender que tenía un miembro viril pequeño y él le respondió con un insulto más fuerte.

Marisol, esposa de Trejo: “La semana pasada el señor le dijo maceta, y lo ha estado insultando, que no se baña y así”.

“La semana pasada el señor le dijo maceta, y lo ha estado insultando, que no se baña y así”. Alfredo Adame: “Eso es lo que es, y lo sostengo”.

“Eso es lo que es, y lo sostengo”. M : “Prefiero un señor que no se bañe y que inhale thinner, a que lo tenga así (chiquito)”.

: “Prefiero un señor que no se bañe y que inhale thinner, a que lo tenga así (chiquito)”. AA: “¿Sabes por qué lo tengo así? Porque se lo dejé retacado ya sabes dónde”

Hasta el momento, el supuesto despido de Alfredo Adame como panelista de ‘La granja VIP 2026’ está confirmado. En tanto que los internautas ya han tomado bandos. Algunos consideran que el actor es muy “grosero”, mientras que otros aplauden su “estilo de defenderse”.

Alfredo Adame podría salir de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Alfredo Adame confirma pelea con la mamá de Fer Lozada?

Cabe mencionar que, hasta ahora, Alfredo Adame no ha dicho nada sobre una presunta pelea con la mamá de Fer Lozada. No obstante, al menos públicamente, todo parece ir bien entre ellos.

Y es que hace tan solo unas horas compartió una publicación en la que se dice estar muy enamorado. Si bien no mencionó nombres, la gran mayoría cree que hizo alusión a Benicia, quien, al parecer, le robó el corazón.

“Mi debilidad tiene nombre, apellido, unos ojitos preciosos, unos lindos labios, estatura perfecta y besa riquísimo”, se lee.

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