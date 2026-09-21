Kunno rompe el silencio sobre el ‘hate’ a Ángela Aguilar; destapa la verdad detrás de la frase “Fan de su relación”

Después de que se especulara que Kunno lanzó una indirecta a Ángela Aguilar y Christian Nodal dentro de La granja VIP 2026, el creador de contenido volvió a acaparar la atención del público luego de que reviviera la frase “Fan de su relación”, que supuestamente habría dicho la integrante de la dinastía Aguilar. ¿La defiende del hate? ¡Te contamos los detalles!

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Kunno revive polémica con Ángela Aguilar en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Kunno lanzó una indirecta a Ángela Aguilar en La granja VIP 2026?

Durante el primer día de actividades en La granja VIP, Kunno se volvió viral al conversar con las gallinas y mencionar que todas compartían al mismo ‘gallo’, situación que no era igual en otro contexto, donde se consideraba que era “lo peor que podían hacer”.

“Y todas comparten el mismo gallo?, ¿no se pelean? Ay, porque allá afuera, en las redes sociales, cuando una comparte el marido, es lo peor que pueden hacer”, comentó el creador de contenido, lo que de inmediato generó sospechas sobre una indirecta a Ángela Aguilar.

Cabe recordar que el comentario fue relacionado con la hija de Pepe Aguilar debido a su relación con Christian Nodal, ya que durante los inicios de su romance se habló de una posible infidelidad en la relación que el sonorense mantenía con Cazzu, mamá de su primogénita.

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Kunno acapara la atención en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Kunno reaviva la controversia de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Tras la curiosa conversación entre Kunno y las gallinas dentro de La granja VIP 2026, el influencer atrajo la conversación del público a la polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues durante una conversación con parte de sus compañeros mencionó que la cantante era una persona “muy linda”.

De inmediato, uno de los granjeros cuestionó la razón por la que le ha llovido tanto ‘hate’ a Ángela Aguilar, a lo que Kunno recordó la reciente entrevista que la cantante concedió: “En realidad, ella ya lo dijo en un programa… Muchas veces, cuando estamos pequeños, o sea, me refiero a que literal tenía una mentalidad de 18, 20 21, hacemos y decimos cosas mensas”.

En respuesta, uno de sus compañeros argumentó que el hate a Ángela se debía más al comentario de “Fan de su relación”, situación que el influencer desmintió completamente y señaló que todo había sido un montaje por parte de algunas personas.

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¿Qué dijo Kunno sobre la frase “Fan de su relación” de Ángela Aguilar?

De acuerdo con Kunno, la frase “Fan de su relación”, que se hizo popular cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron su romance, nunca existió y solo se trató de una edición. Además, aseguró que la mayor cantidad de ‘hate’ a la intérprete se debía a las entrevistas que dio en su juventud.

“No fue tanto de eso, fueron también unas declaraciones que ella dio en otras entrevistas. Como que eso también fue porque la gente agarraba esos clips. Pero ella lo dijo: hay cosas que en su momento, pues, normal. Imagínate que seas de las dinastías más importantes de la industria musical desde que naces”. Kunno

Kunno, quien estuvo a punto de salir de La granja VIP 2026 tras ser llamado ‘peón’, cerró la conversación asegurando que Ángela Aguilar es un gran ser humano, palabras que reafirmaron su amistad con los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’.

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