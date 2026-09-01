¿Kunno confirma que la salida de Yanet García de ‘LCDLFM 2026’ fue “fraude”? Dice: “Lo vimos, literal”

La salida de Yanet García de ‘La casa de los famosos México 2026’ sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Cada día se refuerza más la teoría de que, presuntamente, su expulsión fue un “fraude” orquestado por la producción.

Un sector del público se ha convencido de este rumor, principalmente después de las declaraciones que dio Kunno, quien es uno de los confirmados para ‘La granja VIP 2026’. Esto es lo que dijo.

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Kunno dice que la salida de Yanet García de LCDLFMX 2026 fue injusta / Mezcalent

¿Por qué se rumora que la salida de Yanet García de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue parte de un fraude?

Yanet García salió el pasado 25 de agosto de ‘La casa de los famosos México 2026’. La decisión fue tomada por el resto de los habitantes después de ser mandada al ‘Exilio’ como uno de los habitantes “más muebles”, es decir, aquellos que no daban contenido ni aportaban nada al reality.

Se comenzó a especular que todo había sido parte de un “fraude” luego de cierta información que salió a la luz y algunas declaraciones dadas por la propia Galilea Montijo, conductora del programa.

En su momento, Galilea criticó a Yanet por quejarse de que se les exigiera a los habitantes que empezaran a dar “contenido”. La presentadora de ‘Hoy’ manifestó que su colega no debió entrar al proyecto si tenía miedo de “manchar su imagen”.

Por si esto fuera poco, también expresó que preferiría ser la primera eliminada del concurso que ser expulsada por ser un “mueble”. Para muchos, esto fue considerado como una burla. Si bien Montijo aclaró que esto no era así, el señalamiento sigue hasta el día de hoy.

Por otra parte, el periodista Gabo Cuevas informó que, supuestamente, habló con la hermana de Yanet, quien le habría dicho que la producción le avisó sobre la eliminación de la ‘Chica del clima’ horas antes de que ocurriera.

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Yanet García, eliminada de LCDLFM / Instagram

Kunno habla sobre la salida de Yanet García de ‘La casa de los famosos México 2026’

En un reciente encuentro con la prensa, Kunno habló sobre su próxima participación en ‘La granja VIP 2026’. Expresó que haría todo lo posible para que “un regiomontano” ganara el reality show.

Durante la conversación, se le cuestionó su opinión sobre el supuesto fraude cometido contra Yanet García. Su respuesta fue clara y concisa. Manifestó que, a su consideración, la salida de García fue “injusta” y que la gente pudo notar que todo había sido planeado.

“Creo que ya es importante que el público de los reality shows se dé cuenta de cuándo hay fraudes. Creo que lo vimos, literal, al inicio del año con mi amiga Oriana Marzolli (en ‘La casa de los famosos Telemundo’). A final de cuentas siempre dicen que es decisión del público, pero, así como con Yanet, sabemos que la decisión final no siempre es de ellos”. Kunno

Indicó que el público tiene “todo el derecho a estar molesto” con esta situación, pues cree que, al menos en este tipo de formatos, la audiencia debería tener “la última palabra”.

Su postura causó opiniones divididas. Si bien algunos dijeron que Yanet realmente no aportaba nada a ‘La casa’, otros consideran que la joven simplemente fue eliminada del proyecto por no querer “seguir el juego de la producción”.

Tienes toda la boca llena de razón 👏👏👏 arriba los regios 💪#TeamYanet#YanetGarcía pic.twitter.com/idCNpeEwpM — La Regia 🩵 (@lore1927hdz) August 31, 2026

¿Cómo reaccionó Yanet García ante su eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Pese a las especulaciones de presunto fraude, Yanet García sorprendió a todos con su reacción ante su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’. Lejos de estar molesta, la conductora expresó estar muy agradecida por la oportunidad.

Si bien señaló que su expulsión fue sorpresiva, dijo no estar enojada y hasta aseguró que lo aprendido dentro del show le servirá en la vida diaria. Actualmente, Yanet asiste regularmente a las galas del programa.

“Fue una eliminación muy diferente que no me esperaba porque, como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así. La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí. Yo me siento en paz con que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”, resaltó.

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