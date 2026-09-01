‘La casa de los famosos’ de luto: Exhabitante anuncia muerte de su mamá con triste mensaje: “Por siempre”

Hace algunas horas, un exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ confirmó la muerte de su madre. Se trata de Rafa Nieves, quien estuvo en la segunda temporada de la edición estadounidense del reality show. Usó las redes sociales para despedirla con un mensaje desgarrador. Esto fue lo que dijo.

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Mamá de Rafa Nieves fue diagnosticada con cáncer / Redes sociales

Rafa Nieves, exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2022’, confirmó la muerte de su mamá

El nombre de Rafa Nieves se hizo tendencia hace algunos meses tras darse a conocer que su exnovia, Julia Gama, se casó. Ahora, volvió a dar de qué hablar por la muerte de su madre. Durante la noche del pasado 31 de agosto, el actor hizo una publicación en Instagram para dar la noticia.

Sin querer dar muchos detalles de lo ocurrido, dejó ver que estuvo con ella hasta su último aliento. También expresó el gran dolor que siente ante la noticia.

“Tú firmaste mi acta de nacimiento. Yo firmé tu acta de defunción. Tú me viste dar mi primer aliento. Yo te vi dar tu último. Tú fuiste la primera persona que me dijo que me amaba. Yo una y otra vez, mientras te ibas. Me has amado toda mi vida. Y yo te amaré por siempre”. Rafa Nieves

Hasta el momento, las causas de muerte no han sido reveladas. La propia celebridad contó hace algunos años que su madre fue diagnosticada con cáncer. Si bien mencionó que había logrado recuperarse, muchos creen que el deceso pudo estar relacionado con esta situación.

En tanto que la publicación se llenó de comentarios en los que le desean todo lo mejor en estos momentos tan complicados. Incluso varios de sus colegas no dudaron en solidarizarse con él. Un ejemplo de ello fue Thali García, quien escribió lo siguiente:

“Te abrazo muy fuerte, amigo. Dios te dé la fortaleza y la calma para salir adelante de esta pérdida tan grande. Besos hasta el cielo para tu preciosa madre. Abrazo enorme a toda tu familia”.

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Rafa Nieves anuncia muerte de su mamá / Redes sociales

¿Quién era la mamá de Rafa Nieves, exhabitante de ‘La casa de los famosos Telemundo’?

La mamá de Rafa Nieves no era una figura pública, por lo que se desconocen muchos datos sobre ella, como su edad o nombre completo. No obstante, el actor siempre dejó ver que eran sumamente unidos.

El último post juntos data del 10 de mayo. En ese entonces, Rafa compartió una foto junto con su progenitora por el Día de las madres: “Feliz día de las madres”, escribió Nieves en su publicación.

La noticia hizo que muchos recordaran la vez en la que perdió la oportunidad de hablar con su mamá durante su estancia en ‘La casa de los famosos’. En aquel entonces, Nieves fue el ganador de un premio que le permitía contactar a su progenitora.

Solo había una condición de por medio: no hablar con nadie sobre su beneficio. Al romper esta regla, su premio fue anulado. La reacción de Rafa fue de molestia. No solo negó haber cometido dicha infracción, sino que también exigió que le mostraran pruebas de que realmente lo hizo.

La vez en la que Rafa Nieves no pudo hablar con su mamá / Redes sociales

¿Quién es Rafa Nieves, exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo’ que anunció la muerte de su mamá?

Rafael Nieves, mejor conocido simplemente como Rafa Nieves, es un actor y empresario mexicano de 38 años. Su popularidad se disparó en 2022, cuando estuvo en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, reality en el que conoció a su exnovia, Julia Gama.

También se le ha visto en otros proyectos como:

Rosario Tijeras

La piloto

Casi treinta

Cindy la Regia

Guerreros 2021

Exatlón Estados Unidos.

Los 50

Las estrellas bailan en Hoy

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