En película de Adrián Uribe, un querido actor sufre grave accidente, ¡por bullying! “Me empujó”

El actor Pánuco, de 23 años, quien protagoniza la película El club del pie izquierdo, al lado de Adrián Uribe, María León, Mónica Huarte y Miguel Burra, dice haber sufrido bullying por parte de este último durante las grabaciones de la cinta, lo cual llegó al grado de que el joven se fracturó la mano por un incidente en el set.

Adrián Uribe en la película El club del pie izquierdo / Instagram: @ adrianuribe

¿Por qué el actor Pánuco culpa a Miguel Burra y Adrián Uribe de su fractura?

El joven actor relata: “En el segundo día de grabaciones, se me rompió la mano en un accidente. Adrián Uribe me cayó encima y pues se me salió el hueso. La doctora que teníamos intentó meterlo, pero se había fisurado, era una fractura. Me llevaron al hospital, me operaron y me pusieron 2 clavos para toda la vida. Afortunadamente, no me bajaron del proyecto. Estoy muy agradecido con Sony Pictures, porque se hicieron cargo de todo, la operación costó alrededor de 350 mil pesos, más rehabilitaciones”.

Pánuco nos explicó cómo ocurrió el incidente. “Se grababa una escena en la que Mónica Huarte le pega a Adrián y él cae en unas colchonetas. Yo dije: ‘Wow, se ve súper real’. Entonces, le pregunté a él si me enseñaba a caer hacia atrás. Me dijo que me pusiera a su lado y se lanzó con fuerza, pero un compañero, jugando creo, Miguel Burra, me empujó y caí antes que Adrián, y fue cuando el trasero de él me cayó en la mano . Fue un accidente muy grave”.

En este momento tan estresante, dice, algunos de sus compañeros mostraron preocupación: “Adrián se levantó y me dijo: ‘Oye, tu mano’, y yo con el hueso salido. Mónica Huarte y María León me abrazaron y me puse a llorar, porque no quería perder el proyecto”.

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El actor Pánuco acusa bullying en película El club del pie izquierdo / Cortesía del entrevistado, IG @Panuco_official, @Miguelburra y @sonypicturesmx

Pánuco acusa al actor Miguel Burra de presunto bullying en el set de grabación

Sin embargo, Pánuco no se calla y revela lo que sintió por las actitudes del actor Miguel Burra, que supuestamente provocó el accidente. “Se hizo todo un desmadre, porque a final de cuentas es como bullying, pero pues como tal ningún actor se bajó del proyecto. Sin embargo, mi relación con él dejó de ser. Antes ya sentía cosas en mala onda de este señor, porque en los ensayos de baile se comportaba luego medio grosero conmigo. Me hacía bullying, me daba garrotazos, luego jugaba y decía: ‘Yo te hago esto para que te curtas’, pero después de ese día sí dije: ‘No, wey, esto ya no es cotorreo’”.

De su experiencia con los protagonistas, señaló: “Adrián Uribe me daba varios consejos sobre cómo decir los parlamentos. Cuando fue el accidente, me dijo: ‘Perdóname, no te vi’, pero no fue su culpa. María León me enseñó a bailar, porque yo era arrítmico. Mónica Huarte se volvió como mi tía, hablamos y chismeamos”.

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Pánuco, actor herido en set de grabación / IG: panuco_official

¿De qué trata El club del pie izquierdo, película en la que participa junto a Adrián Uribe?

El club del pie izquierdo, que se estrena el próximo 10 de septiembre, aborda la vida de varios personajes que tienen problemas en situaciones cotidianas, pero el baile los une y hace que puedan resolver sus dificultades. Sobre su personaje, Pánuco nos contó: “‘Charly’ es un chavito de 17 años que cursa la prepa. Es algo nerd, le gusta el anime, es otaku y su mayor sueño es poder bailar con una ‘chikybaby’, como les llama él a las mujeres”.

Finalmente, nos compartió la particular historia de sus inicios en el medio artístico y destacó que su camino no ha sido sencillo. “Llevo apenas 4 años y me ha ido muy bien. A los 18 años, me escapé de casa para venirme a la CDMX. Después trabajé como modelo de una famosa tienda departamental. Mis inicios no fueron fáciles. Trabajé de asistente de estilista. Una vez dormí en la calle, porque la persona que me daba asilo me dijo: ‘¡Lárgate!’. Pasé muchas veces hambre, pero todo me ha hecho madurar. Quiero llegar a ser actor internacional como Diego Luna o Gael García Bernal”.

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¿Quién es Pánuco y cuál es su trayectoria?

Debutó en el cine, en la película La vida es , y ahora le llegó la oportunidad de protagonizar, con El club del pie izquierdo .

, y ahora le llegó la oportunidad de protagonizar, con . Ha participado en series como El rey de los machos , Lo que callamos las mujeres , Tengo que morir todas las noches , Doctora Lucía , Un día para vivir y La rosa de Guadalupe .

, , , , y . Ha sido modelo en varios comerciales.

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Pánuco, actor mexicano / IG: panuco_official

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Burra?

Es actor y humorista.

Fue director creativo y productor en TV Azteca.

Desde 2019 es parte del equipo de actores y guionistas del canal de comedia Backdoor .

. En 2023 fue parte del elenco de la película original de ViX Quiero tu vida.

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