Muere querido actor a los 44 años; reportan que tenía una condición mortal: así será su funeral

El mundo del espectáculo sigue de luto. Tras la inesperada muerte de Tim Curry, famoso por interpretar al payaso ‘Eso’ en la miniserie de ‘It’ de 1990, ahora se da a conocer el deceso de Lee Yong-ju, reconocido actor surcoreano, a los 44 años. Esto es lo que se sabe.

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Lee Yong-ju murió a los 44 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del actor surcoreano Lee Yong-ju?

De acuerdo con información de medios internacionales, Lee Yong-ju murió el pasado 29 de agosto, en su residencia en Seongnam, Corea del Sur. En redes sociales, un amigo del actor solo se limitó a decir que el fallecimiento había sido “repentino”.

Según se ha reportado, la causa habría sido un paro cardíaco fulminante. La familia de la celebridad no ha querido dar declaraciones al respecto. Solo se ha dado a conocer públicamente que el velorio se está realizando en la morgue del Hospital Bundang Jesaeng.

El próximo 31 de agosto, se llevará a cabo el cortejo fúnebre previo a que sus restos sean enterrados en el crematorio municipal de Seongnam. Al darse a conocer la noticia, sus fans no dudaron en lamentar el hecho y solidarizarse con la familia.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Qué está pasando con los actores, cantantes y actrices coreanas que se están muriendo tan jóvenes?”

“No puede ser”

“Que descanse en paz y que Dios lo tenga en su gloria”

“Qué tristeza tan joven y tuvo que partir al cielo”

“¿Qué es lo que les pasa? Qué tristeza”

“Qué triste noticia”

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Lee Yong-ju será enterrado el 31 de agosto / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que padecía Lee Yong-ju?

En 2013, el propio Lee Yong-ju confesó que padecía una miocardiopatía hipertrófica. De acuerdo con varios sitios especializados en medicina, esta enfermedad provoca que el músculo del corazón (miocardio) se engrose de forma anormal. Esto dificulta que se llene de sangre y bombee de manera normal.

No obstante, se desconoce si esta condición tuvo algo que ver con su inesperada muerte. Y es que, hasta el momento, se sigue sin dar una versión oficial de lo ocurrido. En tanto que algunos colegas y amigos de la industria artística también han manifestado su pesar ante todo esto.

“Es un mensaje tan repentino que aún cuesta creerlo. Esperamos que muchas personas recuerden juntos el último camino de Yong-ju y oren por su descanso con un corazón cálido. Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el descanso eterno del difunto”, manifestó uno de ellos.

Lee Yong-ju tenía una condición cardíaca / Redes sociales

¿Quién era el actor Lee Yong-ju?

Lee Yong-ju era un querido actor originario de Corea del Sur. Nació el 21 de agosto de 1982. Tenía 44 años al momento de su muerte. Comenzó su carrera en el año 2000, teniendo pequeñas apariciones en algunas producciones. Su debut profesional fue en 2006, con el K-Drama ‘Goong’.

A partir de ese entonces, se le vio en producciones que llegaron a ser famosas a nivel internacional como:

Blue Tower

Let´s eat

Stange Family

The virtual bride

Less than evil

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