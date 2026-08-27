Gerard Piqué reaparece junto a Clara Chía tras muerte de su abuela, ¿se encontró con Shakira? FOTO

La muerte de la abuela paterna de Gerard Piqué le dio la vuelta al mundo y despertó la curiosidad por saber cómo se encontraba el exfutbolista tras recibir la noticia.

Después de un par de días alejado de los reflectores, la expareja de Shakira reapareció en público para asistir a los servicios funerarios de Lina Rovira, su abuela.

¿Cómo fue el último adiós a la abuelita de Piqué? Te contamos.

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Gerard Piqué / Twitter: @Somhiseremfcb

¿Qué se sabe sobre la muerte de la abuela de Gerard Piqué?

Fue el pasado 25 de agosto cuando el diario Mundo Deportivo informó sobre el fallecimiento de Lina Rovira, abuela paterna de Gerard Piqué.

El medio extendió sus condolencias al exfutbolista y, al mismo tiempo, compartió los detalles de los servicios funerarios, que se realizarían durante el 25 y 26 de agosto.

En dicha información no se reveló la causa de muerte. Hasta el momento, ni la familia de Piqué ni el propio exfutbolista han hablado al respecto ni han dado a conocer de qué murió Lina Rovira.

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Abuela de Gerard Piqué / Redes sociales

Gerard Piqué estuvo en el funeral de su abuela, ¿fue Shakira?

La prensa captó a Gerard Piqué durante la misa luctuosa de doña Lina, que se llevó a cabo en la iglesia Santa María de Freixend de Segarra, en Cataluña, por lo que el exfutbolista habría viajado desde Barcelona, donde reside, para despedir a su abuela.

El exfutbolista estuvo acompañado en todo momento por Clara Chía, con quien mantiene una relación desde finales de 2021. Ambos fueron captados con un semblante tranquilo y permanecieron juntos durante toda la ceremonia.

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Gerard Piqué y Clara Chía en la misa de doña Lina / Redes sociales

¿Shakira asistió al funeral de la abuela de Gerard Piqué?

Una de las dudas que surgieron fue si Shakira asistiría al funeral, pues años atrás la cantante compartió una fotografía junto a doña Lina e incluso la invitó a uno de sus conciertos.

Sin embargo, la colombiana no fue captada entre los asistentes a la ceremonia, por lo que todo indica que permaneció alejada de este último adiós a la abuela de su expareja y que ya no existe algún vínculo que los una más alla de sus hijos, aun cuando se había rumorado que habría reconciliación con Gerard Piqué.

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