Gerard Piqué de luto; muere querido integrante de su familia: ¿El ex de Shakira ya se pronunció a la pérdida?

Tan solo unas horas después de la muerte de la leyenda del country, Dolly Parton, otro fallecimiento ha dado la vuelta al mundo.

Esta vez, el mundo deportivo se viste de luto por la muerte de Lina Rovira, abuela paterna de Gerard Piqué, quien falleció este 25 de agosto a los 102 años. La familia del exfutbolista ya prepara su despedida en España.

¿Qué es lo que se sabe sobre su muerte? Te contamos.

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Gerard Piqué / Twitter: @Somhiseremfcb

¿Cómo se dio a conocer la muerte de la abuela de Gerard Piqué?

Fue el medio español Mundo Deportivo el encargado de dar a conocer el fallecimiento de Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué, a los 102 años.

En la información publicada, el medio también reveló detalles sobre los servicios funerarios. El velatorio se realizará este 25 de agosto en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, en Cataluña.

Por otra parte, la misa funeral se llevará a cabo el 26 de agosto, en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim, también en Cataluña.

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Lina Rovira, abuela de Gerard Piqué / Redes sociales

¿De qué murió la abuela de Gerard Piqué?

En la noticia que dio a conocer el fallecimiento, tampoco se revelaron las causas de la muerte de la abuela de Gerard Piqué.

La vida de Lina Rovira estuvo alejada de los reflectores y del mundo del entretenimiento, por lo que hasta el momento tampoco se conocen detalles sobre su estado de salud previo a su fallecimiento.

La familia Piqué no se ha pronunciado públicamente sobre las circunstancias de su muerte

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Abuela de Gerard Piqué / Redes sociales

¿Gerard Piqué ya habló sobre la muerte de su abuela?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Gerard Piqué ni la familia paterna del exfutbolista han dado alguna declaración o comunicado acerca de la muerte de Lina Rovira.

El exfutbolista suele mantener los temas relacionados con su vida familiar en privado y alejados de las redes sociales, por lo que, hasta ahora, tanto él como sus familiares han decidido guardar silencio sobre su pérdida y vivir el duelo lejos de los reflectores.

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