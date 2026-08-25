Dolly Parton: Así fue la dolorosa última entrevista de la cantante en sus últimos días de vida: “No estoy muriendo”

La muerte de Dolly Parton a los 80 años, ocurrida este 25 de agosto de 2026, ha generado conmoción y diversas teorías. Una de ellas, derivada de una entrevista otorgada hace apenas una semana, en la cual, aseguraba “no estar muriendo”. ¿Qué más dijo?

Dolly Parton dio una última entrevista, días antes de morir / Facebook / Instagram

¿Cómo anunciaron la muerte de la actriz y cantante Dolly Parton?

La muerte de Dolly Parton se confirmó con un emotivo video protagonizado por Bryan Seaver, sobrino de Dolly Parton y quien durante más de 20 años también se desempeñó como su jefe de seguridad.

Durante el mensaje, Seaver explicó que fue él quien, en nombre de las familias Parton y Owens, asumió la responsabilidad de comunicar la noticia, cumpliendo así una promesa que le había hecho a Dolly varios años atrás.

El sobrino de la cantante señaló que sus familiares y seres queridos atraviesan este difícil momento con un profundo dolor. No obstante, aseguró que Dolly no querría que la recordaran con tristeza, pues consideraba que ella “vivió en la luz":

Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió que hiciera hace años, antes de que yo pudiera asimilar completamente que algún día sería una realidad (...) Es un honor, un honor que está mezclado con un orgullo absoluto y una enorme tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y ahora está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres y tantas otras personas que la vieron partir y anhelaban encontrarse con ella en el cielo. Bryan Seaver

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, millones de seguidores a lo largo del mundo la despidieron por medio de homenajes. ¿Fue inesperado?

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Dolly Parton, cantante estadounidense de Country / Redes sociales

¿Cómo fue la última entrevista de Dolly Parton?

En una entrevista publicada el pasado 21 de agosto, Dolly Parton reconoció que atravesaba un momento complicado. La intérprete explicó que había comenzado a enfrentar diversos problemas de salud a los que, según sus propias palabras, no había prestado atención.

Parton había dedicado gran parte de ese tiempo a acompañar y cuidar a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025:

Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl. No es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud. Pero creo que, como vivimos en un mundo de redes sociales las 24 horas del día, todo se magnifica de una manera que no ocurría hace años. Dolly Parton, según revistafama

Aunque Dolly no reveló públicamente un diagnóstico específico, aclaró que no era la primera vez que enfrentaba dificultades médicas.

Inclusive también dijo una frase que ahora resuena entre todos sus seguidores, pues aseguró que había rumores circulando sobre su salud:

Hay muchos rumores circulando. Pero pensé que si lo oían de mí, sabrían que estoy bien. No estoy muriendo. Dolly Parton, según revistafama

No se han revelado causas de su muerte, tampoco han dicho de algún padecimiento en estas últimas semanas. ¿Qué habrá pasado?

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¿Cuáles son las canciones de Dolly Parton más conocidas?

Dolly Parton fue una de las cantantes, compositoras, actrices y empresarias más importantes de la música country. Nació en 1946 en Sevierville, Tennessee, en Estados Unidos, y desde pequeña quiso dedicarse a la música.

Además de la música, Dolly Parton desarrolló una exitosa carrera como actriz. Participó en películas como:



9 to 5,

The best little whorehouse in texas,

Steel magnolias y,

y, Straight talk.

Entre sus canciones más conocidas de Dolly Parton se encuentran:

Jolene,

I will always love you,

Coat of many colors,

Here you come again,

Islands in the stream, junto a Kenny Rogers,

Two doors down, entre muchas otras.

¡Nos despedimos de una grande!

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