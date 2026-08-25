Muere a los 28 años creadora de contenido mexicana dedicada a la ciencia: ¿cuál fue su última publicación?

Horas después de la trágica pérdida de Dolly Parton, se dio a conocer otra lamentable noticia, aunque en esta ocasión dentro del mundo de las redes sociales, pues una reconocida creadora de contenido falleció.

Se trata de Elisa Huerta, titular del canal ‘Diario de una bióloga’, quien murió a los 28 años de edad de forma sorpresiva, dejando consternados a sus seguidores y a la comunidad dedicada a la divulgación científica.

Han surgido diversas dudas alrededor de su inesperado fallecimiento. ¿Cuál fue la última publicación de Elisa en redes sociales?

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Elisa Huerta, influencer mexicana / Instagram

¿Quién era Elisa Huerta, creadora de contenido sobre ciencia?

Elisa Huerta Sandoval fue una bióloga y divulgadora científica mexicana que ganó popularidad en redes sociales con su canal “Diario de una bióloga”, con el que buscaba hablar de temas de ciencia y naturaleza al público de una manera sencilla y accesible para el público.

La creadora era egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y dedicó parte de su trayectoria a hablar sobre biodiversidad, fauna, flora, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

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Elisa Huerta / Instagram

¿Qué se sabe sobre la muerte de Elisa Huerta?

Hasta el momento de publicación de esta nota, no se ha revelado oficialmente la causa de muerte de Elisa Huerta. La bióloga y creadora de contenido murió a los 28 años y la noticia fue confirmada por personas cercanas a ella y posteriormente por el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social.

Tras darse a conocer la noticia, familiares, amigos y compañeros pidieron respeto por el duelo de sus seres queridos, mientras que distintas personas de la comunidad científica lamentaron su fallecimiento.

En redes sociales han surgido comentarios que relacionan su muerte con problemas de falta de seguridad y protección hacia defensores del medio ambiente y activistas, lo cual se relaciona con su última publicación en redes.

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Anuncio de la muerte de Elisa Huerta / Facebook

¿Cuál fue la última publicación de Elisa Huerta antes de morir?

La última publicación de Elisa fue el 12 de julio a través de Instagram. En el video, la joven habló sobre el caso de Alex Serna, activista ambiental y creador de contenido que fue localizado sin vida en julio, después de denunciar presuntas afectaciones a áreas naturales por proyectos de construcción.

En el contenido, la creadora de contenido exigió que se investigara el caso y pidió mayor seguridad para los activistas y defensores del medio ambiente que alzan la voz contra la explotación de los recursos naturales.

"¡Ya basta! ¿Hasta cuándo entenderán que el desarrollo como destrucción es puramente extractivo que constructivo? Exigimos seguridad para todos los defensores ambientales y justicia para Alex.” Elisa Huerta

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